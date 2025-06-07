我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

中國不只車企內卷 電商、外送也打價格戰 有業者利潤掉5成

中國新聞組／北京7日電
比亞迪23日全面降價促銷，再度引發中國汽車價格戰。圖為5月30日，福州國際汽車展覽會，業者紛紛推出降價優惠方案吸引消費者。（中新社）
比亞迪23日全面降價促銷，再度引發中國汽車價格戰。圖為5月30日，福州國際汽車展覽會，業者紛紛推出降價優惠方案吸引消費者。（中新社）

據日媒報導，中國股市正面臨「內卷」風險，無論是新能源車、外送平台或電商平台都陷入價格割喉戰。內卷導致企業利潤下降，而現行補貼消費政策只是透支需求，未來消費可能反彈性下降。目前新能源車龍頭比亞迪已表態不打價格戰，認為業界內卷應該「比技術、拚產品」，長安、賽力斯、廣汽等眾多車企也呼籲停止「內卷式」價格戰。

據日經中文網報導，內需疲軟促使中國企業透過降價搶市，如電動車龍頭比亞迪5月下旬宣布旗下22款車型降價，最高折扣達34%，引發吉利等競爭對手跟進，價格戰迅速蔓延。結果，比亞迪股價在深圳下跌12%，在香港更跌14%；吉利汽車則一周內跌13%，遠遜上證和恆生指數的表現。

報導指出，「內卷」（指無效益的競爭）的價格戰不僅限於車市。京東宣稱將在外送平台投入100億元人民幣（約14億美元）補貼，美團則揚言「不惜代價取勝」。拼多多雖一度受惠於「消費降級」，但今年首季利潤卻驟減五成，原因在於大規模補貼行動如「千億扶持」與「百億減免」。

然而，補貼刺激最終被質疑成效有限。報導指出，政府消費補貼導致2024年9月後汽車銷售短暫回升，但2025年初又出現疲軟。瑞穗首席經濟學家月岡直樹直言，這種補貼「只是透支需求」，難以扭轉整體消費低迷，未來反而可能迎來更劇烈的消費疲軟。

面對惡性競爭蔓延，中國政府近期終於出手整頓。據中央社報導，中國工信部、商務部等機構召集十多家車企在北京開會，要求業者不得以低於成本價格販售，並強調需「破除無序價格戰」。

作為焦點企業的比亞迪，6日於「中國重慶汽車論壇」上首次公開表態不再打價格戰。董事長秘書李黔表示，比亞迪將靠技術創新與規模效益為消費者創造價值，不會被價格戰擾亂節奏。集團品牌總經理李雲飛則直言「要比就比技術、拼產品」，拒絕透支式營銷與黑公關操作。

多家車企也於論壇上發聲反對「內卷式競爭」。長安汽車、賽力斯與廣汽等代表均表示，必須停止不合理降價，才能維護市場秩序與行業健康發展。

整體而言，中國面臨內需脆弱與出口承壓的雙重挑戰，價格戰短期內或許刺激消費，但若缺乏制度性轉型與收入支撐，終將陷入「價格戰內耗─需求透支─成長失速」的惡性循環。

比亞迪 商務部 電動車

上一則

李強與加拿大總理卡尼通話 籲改善兩國關係

下一則

官媒調查：宗馥莉接管後 娃哈哈集團幾成「空殼」

延伸閱讀

比亞迪董座王傳福：5月出口近9萬輛 海外銷量將大爆發

比亞迪董座王傳福：5月出口近9萬輛 海外銷量將大爆發
中國出手整治汽車內捲 比亞迪表態不打價格戰

中國出手整治汽車內捲 比亞迪表態不打價格戰
比亞迪王傳福：5月出口9萬輛 未來每月出口逐月提升

比亞迪王傳福：5月出口9萬輛 未來每月出口逐月提升
比亞迪輕型電動車 賣向日本對決日產

比亞迪輕型電動車 賣向日本對決日產

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
廣東中山舉辦的某動漫展上，幾名衣著暴露的兒童在做直播。（視頻截圖）

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

2025-06-02 20:44

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學