中國不只車企內卷 電商、外送也打價格戰 有業者利潤掉5成

比亞迪23日全面降價促銷，再度引發中國汽車價格戰。圖為5月30日，福州國際汽車展覽會，業者紛紛推出降價優惠方案吸引消費者。（中新社）

據日媒報導，中國股市正面臨「內卷」風險，無論是新能源車、外送平台或電商平台都陷入價格割喉戰。內卷導致企業利潤下降，而現行補貼消費政策只是透支需求，未來消費可能反彈性下降。目前新能源車龍頭比亞迪 已表態不打價格戰，認為業界內卷應該「比技術、拚產品」，長安、賽力斯、廣汽等眾多車企也呼籲停止「內卷式」價格戰。

據日經中文網報導，內需疲軟促使中國企業透過降價搶市，如電動車 龍頭比亞迪5月下旬宣布旗下22款車型降價，最高折扣達34%，引發吉利等競爭對手跟進，價格戰迅速蔓延。結果，比亞迪股價在深圳下跌12%，在香港更跌14%；吉利汽車則一周內跌13%，遠遜上證和恆生指數的表現。

報導指出，「內卷」（指無效益的競爭）的價格戰不僅限於車市。京東宣稱將在外送平台投入100億元人民幣（約14億美元）補貼，美團則揚言「不惜代價取勝」。拼多多雖一度受惠於「消費降級」，但今年首季利潤卻驟減五成，原因在於大規模補貼行動如「千億扶持」與「百億減免」。

然而，補貼刺激最終被質疑成效有限。報導指出，政府消費補貼導致2024年9月後汽車銷售短暫回升，但2025年初又出現疲軟。瑞穗首席經濟學家月岡直樹直言，這種補貼「只是透支需求」，難以扭轉整體消費低迷，未來反而可能迎來更劇烈的消費疲軟。

面對惡性競爭蔓延，中國政府近期終於出手整頓。據中央社報導，中國工信部、商務部 等機構召集十多家車企在北京開會，要求業者不得以低於成本價格販售，並強調需「破除無序價格戰」。

作為焦點企業的比亞迪，6日於「中國重慶汽車論壇」上首次公開表態不再打價格戰。董事長秘書李黔表示，比亞迪將靠技術創新與規模效益為消費者創造價值，不會被價格戰擾亂節奏。集團品牌總經理李雲飛則直言「要比就比技術、拼產品」，拒絕透支式營銷與黑公關操作。

多家車企也於論壇上發聲反對「內卷式競爭」。長安汽車、賽力斯與廣汽等代表均表示，必須停止不合理降價，才能維護市場秩序與行業健康發展。

整體而言，中國面臨內需脆弱與出口承壓的雙重挑戰，價格戰短期內或許刺激消費，但若缺乏制度性轉型與收入支撐，終將陷入「價格戰內耗─需求透支─成長失速」的惡性循環。