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河南小伙踩高蹺宣傳社火 從新疆到北京走了6000公里

中國新聞組／北京7日電
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何龍徒步到蘭州中山鐵橋。（取材自封面新聞）
何龍徒步到蘭州中山鐵橋。（取材自封面新聞）

河南小夥何龍5月底在喀什踩高蹺徒步的時候，又被遊客拍下視頻發到網上。何龍去年9月以踩高蹺的方徒步宣傳社火文化，耗時四個半月跨越了6000公里從新疆喀什一路踏至北京。這樣的舉動引起了大眾的關注，行程被拍攝並分享到網上，成為一則熱門話題。

來源：YouTube

封面新聞報導，何龍出生於河南開封，從小就熱愛社火表演，並在三歲時便掌握了踩高蹺的技巧。社火表演文化是他童年最美好的回憶之一，舞龍舞獅、高蹺秧歌、盤鼓腰鼓……熱鬧的慶典活動總會將節日氣氛推向高潮。然而近年來他發現社火表演逐漸式微，於是決定踩高蹺徒步宣傳推廣這項中國傳統文化。 

何龍踩高蹺徒步路上。（取材自封面新聞）
何龍踩高蹺徒步路上。（取材自封面新聞）

去年9月20日，他從紅其拉甫邊防戰士的手中接過國旗，開始征途。之後四個半月，他經過新疆、甘肅、陜西、河北等省份，於2025年1月29日抵達北京。這趟漫長的徒步旅程，在路途中何龍遭遇了種種困難，曾走錯路、遇到路不通，也曾被狼撲襲摔倒骨折，以及行李推車斷裂等意外。在徒步過程中，他堅持著每天走10個小時，並專門定製了1.5米的高蹺以提高步幅。值得一提的是，即使路況艱難，他堅持了大部分的路程都是踩高蹺前行，僅在部分路段下來徒步。 

何龍的這次行動並非單純的鍛鍊身體挑戰極限，更是為了讓更多人了解中國傳統文化和社火表演。他在路上向眾多路人介紹踩高蹺、社火文化和邊防精神，希望能將這份傳統文化傳承下去。 何龍的堅持和努力為這個傳統文化注入了新的活力和光彩，不僅為自己贏得了掌聲和讚譽，更讓更多人認同了他所倡導的文化價值。

今年5月20日到29日，他又一次踩高蹺從喀什走到了紅其拉甫，目前正在喀什休整。如果不出意外，7月1日，他會踩著高蹺，再次出發。

河南 新疆 甘肅

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