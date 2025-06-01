中國超過8成女大學生接受結婚 但不願生孩子

中國年輕人不婚不育趨勢日益明顯，調查顯示，有超過八成的受訪女大學生接受婚姻但不願生孩子。圖為河北石家莊上個月中舉行的集體婚禮。（新華社）

中國科學院一項研究稱，過半受訪大學生認為婚育不重要，且有超過八成的受訪女大學生接受結婚但不生孩子。

綜合金融界和財新網報導，中國科學院心理研究所與社會科學文獻出版社聯合發布中國國民心理健康 發展報告，其中《2024年成年人與在校大學生婚育觀調查報告》指出，18歲至24歲的年輕成年人，特別是大學生群體，普遍對戀愛、婚姻和生育表現出較低的意願。

調查是基於研究團隊在去年3月至6月對31個省（自治區、直轄市）年齡範圍在16歲至30歲的5萬5,781名在校大學生的問卷調查。

調查顯示，18歲至24歲的年輕成年人，特別是大學生群體，普遍對戀愛、婚姻和生育表現出較低的意願。調查顯示，在受訪大學生中，有51.8%認為擁有婚姻不重要，另有59.4%表示生育子女不重要。

研究也調查了大學生對愛情、婚姻和生育的態度。結果顯示，受訪大學生認為擁有愛情、婚姻和生育子女的重要性依次遞減。其中，認為擁有婚姻和生育子女不重要的比率均超過50%，接受結婚但不生孩子的佔比更超過80%。

調查中，認為擁有愛情、擁有婚姻和生育子女不重要的受訪女大學生占比分別為58%、69.5%、75.7%，高達85.3%的受訪女大學生接受結婚但不生孩子。