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「零公里二手車」亂象 中國商務部傳約談車企

中國新聞組／北京28日電
中國商務部傳27日與多家車企包括比亞迪及東風等會面，討論「零公里二手車」銷售問題。 (歐新社資料照片)
中國商務部傳27日與多家車企包括比亞迪及東風等會面，討論「零公里二手車」銷售問題。 (歐新社資料照片)

財聯社指出，27日，從多家汽車產業鏈公司獲悉，中國部分車企、下游公司及行業機構接到相關部門通知參與研討會，主要議題是促進二手車流通高質量發展，對「零公里」二手車及進一步促進二手車流通消費相關內容進行研討。

路透引述消息人士指出，中國商務部27日與中國行業協會以及比亞迪和東風汽車等汽車製造商舉行會議，討論日益增加的「零里程二手車」銷售亂象。

上述消息人士續稱，所謂「零里程二手車」這種情況是指，一些汽車雖已完成登記、領取車牌，形式上已被視為「已售出」，但實際上從未被行駛，卻被當作二手車在市場上出售。「這種操作被業界視為車企與經銷商在面對激進銷售目標壓力下，用以推動新車銷售的一種可能策略。」

新浪財經提到，長城汽車董事長魏建軍近期受訪時亦表示，這是中國長年價格戰導致的產業亂象之一。某些車企把新車當二手車賣，三、四千家經銷商在賣零公里二手車。目前在中國的二手車平台上，至少有3000至4000個賣家，正在銷售這類「零里程」的「二手車」。

魏建軍並稱，對於用戶而言，這類看似準新車的產品，實則隱藏電池衰減、部件磨損等風險，且因已登記上牌，消費者無法享受新車質保，售後維權陷入僵局；對於行業而言，其低價策略擾亂新車定價體系，迫使車企陷入降價、減配、質量下滑的惡性循環。

據快科技等中國媒體報導，「零公里二手車」在業界並不是新鮮事，汽車市場競爭激烈，廠家和經銷商可能因市場預測失誤、產能過剩等原因出現大量汽車庫存。為緩解庫存壓力、回籠資金，經銷商會將庫存時間較長的新車註冊為二手車，以「零公里二手車」的形式出售，這樣既能快速去庫存，又能在一定程度上避免新車長時間庫存而貶值。

路透並指，上述會議的參與方還包括中國汽車工業協會（CAAM）、中國汽車流通協會（CADA），以及部分中國二手車交易平台。比亞迪、東風汽車與中國汽車流通協會等皆未對此回覆。

二手車 比亞迪 商務部

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