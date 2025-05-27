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1天湧2000人割野韭菜「根本攔不住」 北京北靈山被薅禿

中國新聞組／綜合報導
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隨意採摘野韭菜將破壞高山草地。(取材自北京日報)
隨意採摘野韭菜將破壞高山草地。(取材自北京日報)

位於北京門頭溝區與河北涿鹿縣、懷來縣交界處的北靈山海拔1900多米，素有「韭菜坡」之稱。每年5、6月，野韭菜生長，吸引眾多遊客湧入此地，成為熱門打卡點。然而，近年來大量遊客無節制地採摘野韭菜，高峰期一天超過2000人，野韭菜不僅快被無節制地採摘，其所生長的高山草地也不堪重負，快被薅禿了。

據北京日報報導，北靈山因其高山草地風光，被譽為「小瑞士」、「宮崎駿的童話世界」、「京郊戶外徒步的天花板」，尤其每年5月後，野韭菜破土而出，「徒步+採摘」的雙重標籤，讓北靈山成為最熱門的京郊徒步目的地之一。礬山鎮一名村幹部表示，5月以來，以採野韭菜為目的的戶外徒步團愈來愈多，在周末和節假日等高峰期，一天最多超過兩千人湧入北靈山，韭菜坡上「人滿為患」。

登山隊伍排長龍。(取材自北京日報)
登山隊伍排長龍。(取材自北京日報)

上山的遊客人手一袋「戰利品」。有人興奮表示，「我這得有2斤，這野韭菜味兒可真衝，回家一把炒雞蛋，一把包餃子。」但當地村民則是地指出，「前些年，一到夏天韭菜坡的野韭菜就會開滿花，一片片很壯觀，這幾年都挖乾淨了，再也看不到韭菜花嘍。」

北京首都師范大學副教授、中國野生植物保護協會理事顧壘表示，北靈山的野韭菜學名叫野韭，雖然不屬於國家保護野生植物，但「我們更關注的是割野韭菜所帶來的『連帶傷害』，比如頻繁踩踏草地、不當挖掘土壤、誤傷其他野生植物、隨手亂扔垃圾等。因受海拔高、氣候寒冷的影響，高山草地生態系統脆弱，相對來說植物生長緩慢，遭破壞後恢復困難。」

涿鹿縣礬山鎮一個進山路口。(取材自北京日報)
涿鹿縣礬山鎮一個進山路口。(取材自北京日報)

據了解，京冀兩地都不允許隨意採摘靈山上的野生植物。「村裡不允許『驢友』隨意挖野韭菜，但我們人手有限，也無執法權，而且上山的路很多，根本攔不住。」礬山鎮村幹部無奈表示，「我們也曾在北靈山上撒過各類植物的種子，但根本活不了。」

小紅書上的北靈山割韭菜攻略。(取材自北京日報)
小紅書上的北靈山割韭菜攻略。(取材自北京日報)

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