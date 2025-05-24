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周休2.5天來了？四川綿陽試行彈性工作 網：私企誰理你

中國新聞組／綜合報導
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記者探訪子不語集團有限公司。（取材自潮新聞）
記者探訪子不語集團有限公司。（取材自潮新聞）

2.5天休假模式真的來了，一地試行；四川省綿陽市近日印發「綿陽市提振消費專項行動2025年工作清單」（下稱「工作清單」），提到試行4.5天彈性工作制，鼓勵有條件的地區推行「周五下午與周末結合」的2.5天休假模式。對此，不少網友表示建議全國推廣，但也有人說，「普通企業雙休都沒有」。

羊城晚報報導，綿陽市「工作清單」提出開展七大核心行動，包含29條具體措施，涵蓋了收入、教育、養老、住房、賽事、夜經濟、休假等多個方面。此外，備受關註的落實休假政策中提到，落實年休假應休盡休和帶薪休假政策，鼓勵企業彈性調休，推廣夫妻共享。試行4.5天彈性工作制，鼓勵有條件的地區推行「周五下午與周末結合」的2.5天休假模式。

今年初，已經有企業試行4.5天彈性工作制。位於杭州臨平的「跨境鞋服第一股」子不語集團有限公司2月在不降薪、不裁員的前提下，開始實施4.5天工作制。

近200公里外的寧波，浙江動一新能源動力科技股份有限公司也幾乎同時開始推動工作制改革。具體來說，目前公司除了一線工人以外的所有崗位都實施雙休制，產品ID等設計類崗位試行4.5天工作制。

「大疆不強制9時上班開始強制9時下班」、「美的被曝強制18時20下班」等話題3月紛紛衝上熱搜。頭部企業發起的「反內卷行動」在互聯網上一度掀起不小的動靜。

對此，不少網民表示：「建議全國推廣」。也有網民認為這新的休假模式「對公務員真好」，「吃皇糧的群體樂呵呵」，「私企老闆哪會理你，照樣996」，也有網民認為多休假不見得能帶動國內消費，因很多人「不是沒假，是沒錢」。

綿陽城市風光。（取材自羊城晚報）
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