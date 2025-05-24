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多哈世乒賽1天8局「極限挑戰」 孫穎莎：又活到明天

中國新聞組／北京24日電
多哈世乒賽，王楚欽/孫穎莎（右）23日在比賽中。(新華社)
多哈世乒賽，王楚欽/孫穎莎（右）23日在比賽中。(新華社)

2025多哈世乒賽孫穎莎一日2戰2勝；央視新聞報導，23日女單八強賽，孫穎莎擊敗日本選手大藤沙月，順利晉級四強，混雙四強賽淘汰南韓組合，距離混雙三連霸只差一勝。至於孫穎莎回應一天八局球「極限挑戰」時說：「今天的整個狀態、還有精力體力的集中，要比昨天好。」她並俏皮地總結：「又活到了明天。」

孫穎莎坦言，雖然混雙和單打賽程密集（如5月23日混雙四強賽後不足3小時即進行女單八強），但賽前國家隊已通過高強度訓練和科學保障做好應對準備。前國手詹健指出，世乒賽賽程緊湊是常態，中國隊在體能恢復、技術調整等方面經驗豐富，且日常訓練強度遠高於比賽強度。

新浪新聞報導，孫穎莎談到準決賽將對戰日本選手伊藤美誠時說：「伊藤的狀態有很大的提高，我也在關注她的比賽，所以明天會是一場非常艱苦的比賽。」

另據上觀新聞報導，王楚欽/孫穎莎向著世乒賽混雙三連霸的目標更近了；23日王楚欽/孫穎莎以3比0兵不血刃淘汰南韓組合林鐘勳/申裕斌，距離3連霸只剩一步之遙，決賽將對決日本「大吉組合」吉村真晴/大藤沙月。

展望世乒賽第三個混雙冠軍，孫穎莎說：「我們沒有想過最後的結果。珍惜每一分、每一場，爭取明天展現最好的精神面貌，也希望有好的結果。」

部分球迷對賽事方安排不滿，認為孫穎莎的混雙和單打間隔過短（不到2小時），可能影響體能分配。面對此類聲音，孫穎莎未直接回應，僅強調“競技運動輸贏很正常”，將專注於自身表現。

至於王楚欽，22日男單賽場遭遇驚魂一刻； 0比2落後法國老將西蒙·高茨的時候，他的心頭的確閃過一絲緊張，「感覺要告別賽場了」。他申請更換球衣，試圖讓自己平靜下來。 「暫時離開那個氛圍，讓整個人的氣兒舒緩下來，然後重新清醒，再回到賽場。」最後以4比2擊敗西蒙·高茨，晉級八強。

5月23日，孫穎莎在比賽中慶祝得分。(新華社)
5月23日，孫穎莎在比賽中慶祝得分。(新華社)

孫穎莎 王楚欽 日本

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