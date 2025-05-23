美女網紅車禍癱瘓 康復期醫師熱烈追求有詐…捲走300萬
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名中國的美女網紅在車禍後高位截癱，但康復期間被一名醫生熱烈追求，兩人熱戀後結婚，網友也紛紛表示令人稱羨。未料在婚後，網紅為丈夫貸款百萬，且被不斷威脅借款，生下孩子後更是直接失聯，最後網紅一人獨自承擔債務與撫養責任。事後受訪時，她表示「若有同樣遭遇的人不要懦弱，為了自己和孩子勇敢發聲。」
據香港01、九派新聞綜合報導，美女網紅李尚軒（網名）當時在熱戀後，未婚先孕，婚後即使她以個人名義為丈夫貸款300萬元（人民幣），但收到的彩禮卻是一張空銀行卡。在她懷孕晚期時，甚至因拒絕繼續借款遭丈夫驅逐和虐待，後來才發現丈夫並非富豪，丈夫更是在她生育後失聯，留她獨自承擔債務與撫養責任。
網紅借給丈夫的錢不只都有去無回，丈夫也不願支付孩子的撫養費。事後她受訪時表示，「人家娶我的時候把我說得高高在上，有苦盡甘來的感覺」，沒想到婚後兩個月她接到男方電話說他在公安局，「有個女的告我強姦，需要錢打官司」。
多民網友雖然譴責網紅丈夫的行為，認為他利用女方情感榨取金錢，但也有人認為她識人不清，更不應該不衡量自己的身體和經濟狀況生孩子，「這男的好會算計，心機深重，是個撈男」，也有人提醒「當你遇到一個各方面條件都高於你，還對你特別好特別體貼照顧你的時候，就要開始提高警惕，對方想要你什麼？」
上一則
香港科技大學願無條件取錄哈佛大學國際本科生和研究生
下一則
FB留言