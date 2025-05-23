美女網紅車禍癱瘓 康復期醫師熱烈追求有詐…捲走300萬

美女網紅李尚軒（網名）2013年因車禍導致高位截癱，康復期間被一名醫生熱烈追求兩人陷入熱戀，後來兩人未婚先孕。(視頻截圖)

一名中國的美女網紅在車禍後高位截癱，但康復期間被一名醫生熱烈追求，兩人熱戀後結婚，網友也紛紛表示令人稱羨。未料在婚後，網紅為丈夫貸款 百萬，且被不斷威脅借款，生下孩子後更是直接失聯，最後網紅一人獨自承擔債務與撫養責任。事後受訪時，她表示「若有同樣遭遇的人不要懦弱，為了自己和孩子勇敢發聲。」

據香港 01、九派新聞綜合報導，美女網紅李尚軒（網名）當時在熱戀後，未婚先孕，婚後即使她以個人名義為丈夫貸款300萬元（人民幣），但收到的彩禮卻是一張空銀行卡。在她懷孕晚期時，甚至因拒絕繼續借款遭丈夫驅逐和虐待，後來才發現丈夫並非富豪，丈夫更是在她生育後失聯，留她獨自承擔債務與撫養責任。

兩人當時求婚的影片受到許多網民追捧，並稱讚兩人的愛情很美好。(視頻截圖)

網紅借給丈夫的錢不只都有去無回，丈夫也不願支付孩子的撫養費。事後她受訪時表示，「人家娶我的時候把我說得高高在上，有苦盡甘來的感覺」，沒想到婚後兩個月她接到男方電話說他在公安局，「有個女的告我強姦，需要錢打官司」。