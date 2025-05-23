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美女網紅車禍癱瘓 康復期醫師熱烈追求有詐…捲走300萬

中國新聞組／綜合報導
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美女網紅李尚軒（網名）2013年因車禍導致高位截癱，康復期間被一名醫生熱烈追求兩人陷入熱戀，後來兩人未婚先孕。(視頻截圖)
美女網紅李尚軒（網名）2013年因車禍導致高位截癱，康復期間被一名醫生熱烈追求兩人陷入熱戀，後來兩人未婚先孕。(視頻截圖)

一名中國的美女網紅在車禍後高位截癱，但康復期間被一名醫生熱烈追求，兩人熱戀後結婚，網友也紛紛表示令人稱羨。未料在婚後，網紅為丈夫貸款百萬，且被不斷威脅借款，生下孩子後更是直接失聯，最後網紅一人獨自承擔債務與撫養責任。事後受訪時，她表示「若有同樣遭遇的人不要懦弱，為了自己和孩子勇敢發聲。」

香港01、九派新聞綜合報導，美女網紅李尚軒（網名）當時在熱戀後，未婚先孕，婚後即使她以個人名義為丈夫貸款300萬元（人民幣），但收到的彩禮卻是一張空銀行卡。在她懷孕晚期時，甚至因拒絕繼續借款遭丈夫驅逐和虐待，後來才發現丈夫並非富豪，丈夫更是在她生育後失聯，留她獨自承擔債務與撫養責任。

兩人當時求婚的影片受到許多網民追捧，並稱讚兩人的愛情很美好。(視頻截圖)
兩人當時求婚的影片受到許多網民追捧，並稱讚兩人的愛情很美好。(視頻截圖)

網紅借給丈夫的錢不只都有去無回，丈夫也不願支付孩子的撫養費。事後她受訪時表示，「人家娶我的時候把我說得高高在上，有苦盡甘來的感覺」，沒想到婚後兩個月她接到男方電話說他在公安局，「有個女的告我強姦，需要錢打官司」。

多民網友雖然譴責網紅丈夫的行為，認為他利用女方情感榨取金錢，但也有人認為她識人不清，更不應該不衡量自己的身體和經濟狀況生孩子，「這男的好會算計，心機深重，是個撈男」，也有人提醒「當你遇到一個各方面條件都高於你，還對你特別好特別體貼照顧你的時候，就要開始提高警惕，對方想要你什麼？」

李尚軒說，借給丈夫的錢都有去無回，男方也不願支付孩子的撫養費。生育後男方失聯，李...
李尚軒說，借給丈夫的錢都有去無回，男方也不願支付孩子的撫養費。生育後男方失聯，李尚軒獨自承擔債務與撫養責任。(視頻截圖)

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