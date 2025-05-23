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網紅闖上海隧道 追逐「王家衛風」網批無腦 交警出手了

中國新聞組／綜合報導
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為拍「王家衛風」，網紅隧道扎堆還走上了車道拍照。(取材自小紅書)
為拍「王家衛風」，網紅隧道扎堆還走上了車道拍照。(取材自小紅書)

電視劇「繁花」帶紅上海不少景點，上海新華路隧道因此成為新的網紅打卡點，許多年輕人日夜蹲守隧道，只為拍出「王家衛風」照片，網上甚至有闖隧道「指路攻略」。由於該隧道禁止行人和非機動車進入，拍照年輕人及網紅扎堆穿梭其中，人車爭道險象環生，媒體怒批這種現象已帶來嚴重安全隱患，是「無腦之風」。上海交警已加派警力巡邏查處。

據中國青年報報導，上海新華路隧道近日成打卡熱點，只見打卡者在新華路貼著兩側應急的人行通道，全然不顧邊上駛過相距不到半米的車輛，甚至有人坐在人行通道上，並為了尋找更好的拍攝角度來回走動，帶來了嚴重的安全隱患。

「繁花」劇照。(取材自微博)
「繁花」劇照。(取材自微博)
為拍「王家衛風」，網紅隧道扎堆。(取材自中國青年報)
為拍「王家衛風」，網紅隧道扎堆。(取材自中國青年報)

網路平台上的貼文，為了展現具年代感，有如「繁花」裡的那些悠長深邃的經典鏡頭，一味強調「氛圍感」、「出片」，卻沒有提及新華路地道禁止行人進入，更有人打出「約拍」之名，評論中吸引來不少想要「跟風打卡」的網友。盡管平台標註了「危險行為、請勿模仿」，但仍有不少網友追問位置、跟風打卡，不過有網友稱跟風過去拍照，最後被警察帶離現場。評論區有網友好心提醒，卻遭到博主諷刺。

據上海市公安局長寧分局21日發布消息，長寧交管部門已針對行人違反禁令標誌進入新華路地道打卡拍照的交通違法行為開展專項整治。據了解，根據「道路交通安全法」規定，對行人闖入隧道的處罰上限僅為50元。

「繁花」劇照。(取材自微博)
「繁花」劇照。(取材自微博)

潮新聞評論表示，雖然唯美的畫面很容易給人一種祥和、安全的錯覺，但反而誤導更多的人進入隧道。「這樣拍照一點都不美；這也不是什麼王家衛之風，而是盲從之風，無腦之風。」媒體評論指出，年輕人追逐流行本沒什麼錯，但不值得拿安全開玩笑。

兩側地道入口均設置有行人、非機動車禁令標誌。(取材自中國青年報)
兩側地道入口均設置有行人、非機動車禁令標誌。(取材自中國青年報)

王家衛 繁花

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