吃飯愈大聲愈搞怪愈香？ 中網民集體二創「霸總吃飯」

王輝的「霸總吃飯」視頻。（取材自封面新聞）

中國社交平台近日掀起了一股「抽象炫飯」視頻模仿潮，顛覆以往強調「食不言」的中國傳統餐桌禮儀，模仿者刻意以各種誇張的姿勢吃飯，並在吃麵或喝湯時發出吸溜和呼嚕嚕等聲音代表「真香」。這股模仿潮源於南韓 博主王輝的「霸總吃飯」視頻，見許多中國網民集體二創， 王博驚喜地說，「像我這樣平凡的大叔居然能得到大家的關注，真讓我感到害羞」。

「啪！」隨著筷子重重拍在桌上，鏡頭前的王輝挑眉仰頭，用誇張的吞嚥動作將整塊烤肉塞入口中，隨即迸發出一聲標誌性的「哇哦」，封面新聞報導，這段充滿戲劇張力的「南韓霸總吃飯」視頻，近日在中國社交平台引發廣泛傳播，並在網友二創下引發熱議，有網民形容「泡菜也可以吃出800種姿勢」。

王輝的視頻風格被網民戲稱為「霸總文學具象化」：精致造型搭配大開大合的進食動作，刻意放慢的咀嚼節奏與突然爆發的讚嘆聲形成強烈反差。這種表演本質是對南韓影視劇「財閥美學」的解構，與中國餐桌禮儀「食不言」的差異成為網民模仿狂歡中的「梗」。山東網民模仿時被母親掌摑、減肥博主將其作為抑制食欲素材等「翻車現場」，意外助推二次傳播。

而現象級傳播的背後，也離不開短視頻平台的精準算法機制。5月22日，在抖音 挑戰榜上，模仿霸總吃飯挑戰排在第13名，共有2756萬人在看，平台通過「模仿合拍」等功能降低創作門檻。

5月21日，視頻原型南韓博主王輝通過社交媒體回應中國模仿熱潮表示：「像我這樣平凡的大叔，居然能得到大家的關注，真的讓我感到害羞。不同的文化，不同的美食，我之所以熱愛美食，不只是為了填飽肚子，而是因為我相信，食物是我們彼此溝通和表達愛的方式，我將繼續用心去品嘗每一份美食，用愛去感受你們給予我的每一份溫暖，讓我們一起享受人生的旅程吧」。

目前，王輝已入駐了抖音、快手等平台，積極與中國網民展開互動。有業內人士透露，據他猜測，王輝此次多平台入駐並非個人行為，「他背後應該是有團隊的，不會是一個人」。在王輝社交平台最新的帖子中，他手拿清潔工具拍攝照片，有一段記錄他在擦冰箱的視頻，同時也發布了家政公司宣傳的廣告；另外，王輝也曾發布記錄自己拍攝電影「總統你好」的照片。