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四川紡織廠燒1天1夜 竟是員工為800元欠薪潑汽油緃火

中國新聞組／北京23日電
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四川屏山縣屏山鎮工業區裡一家紡織廠瀰漫黑煙，據稱是被員工縱火。（視頻截圖）
四川屏山縣屏山鎮工業區裡一家紡織廠瀰漫黑煙，據稱是被員工縱火。（視頻截圖）

四川一家紡織廠日前發生縱火案，警方逮捕27歲員工文某。傳文某不滿老闆欠薪800元（人民幣，下同，約111美元）與其爆發衝突並捅傷對方，拿預藏汽油潑灑布料縱火。有外媒指出，這起事件只是近來討薪潮冰山一角，討薪行業已從建築業擴及教師、環衛和醫護人員。

來源：YouTube

紅星新聞報導，四川屏山經濟開發區裡的錦裕紡織有限公司20日發生縱火案，延燒一天一夜超過37小時還無法撲滅。

據網友拍攝的現場畫面顯示，廠房上竄起數十公尺高的黑煙，不少民眾驚恐圍觀，還有多名保安在現場維持秩序。

官方通報稱，因廠房內棉紡物較多，現場滅火難度大，經全力撲救，現場火勢現已得到控制，經排查，火情未造成人員傷亡。

網民議論紛紛，「欠800塊錢燒了一個廠，這下子老闆虧大了」、「800塊，人家員工拿回家可以交孩子一個月的生活費。有些時候不要把底層人逼急了」、「800塊錢對老闆來說不重要，但是對我們打工人可是半個月的生活費」、「這種事會不會愈來愈多」？

另據自由亞洲電台報導， 中國交通建設集團在河北石家莊一處工地18日發生集體討薪事件，工人拉起布條抗議工資長期遭拖欠。有工人透露，春節以來，公司多次承諾發薪卻一再失信。

此外，在廣東陽信高速公路建案中，由中鐵七局承建的標段也因工資問題引發集體維權。工人19日聚集工程部辦公室前要求支付被拖欠的薪資。

除了建築業，教育系統也深陷欠薪泥潭。山東棗莊市多名編制外教師20日透露，薪水已被拖欠長達六個月，其中一名小學教師抱怨，「我們月薪只有（人民幣）三千多，這半年靠借錢生活」。

醫務與環境衛生系統也出現薪資問題。報導綜合中國社群平台的消息說，甘肅一名公立醫院護士稱月薪僅1300元，績效獎金已4個月未發，生活陷入困頓。

報導引述一名大學退休教師分析，中國地方債務升高與中央政策收緊已嚴重影響基層財政運作，最直接受害者就是一線勞動者與合同制人員，「過去討薪的是農民工，現在是教師、醫生、環衛工，這說明中國的『穩定結構』正開始反噬自己」。

退休 春節 甘肅

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