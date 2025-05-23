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世乒賽／國乒男雙全滅 50年首次 全都敗給台灣同組人馬

中國新聞組／北京23日電
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林高遠/林詩棟（右）22日在四分之一決賽中也同樣落敗。（新華社）
林高遠/林詩棟（右）22日在四分之一決賽中也同樣落敗。（新華社）

多哈世乒賽賽事持續火熱，相較於女單挑戰提前包攬四強的亮眼表現，男雙組合卻全軍覆沒。繼國乒組合梁靖崑／黃友政20日在16強戰中輸給了來自台灣的林昀儒／高承睿，在22日四分之一決賽時，林高遠／林詩棟也敗在台灣的「柚香林萌」組合上，無緣四強。這也是中國隊自1975年世乒賽以來，50年間首次無緣世乒賽男雙獎牌，中媒犀利指出：「是時候承認我們落後了」。

綜合新華社、上觀新聞報導，此次世乒賽中國隊有兩對選手參加男雙比賽，林高遠／林詩棟是本屆賽事三號種子，在與六號種子林昀儒／高承睿纏鬥38分鐘後，以5：11、9：11、11：5、8：11落敗，國乒男雙慘遭同樣對手「雙殺」。在2023年南非德班世乒賽時，「雙林」組合同樣止步八強，他們當時輸給了最後的冠軍樊振東／王楚欽

過去國乒男雙在世界乒壇長期占據統治地位，在過往的10屆世錦賽男雙比賽中，國乒豪取8個冠軍，展現出強大的實力和深厚的底蘊。然而國際乒壇格局不斷變化，世界各國的選手在技術、戰術及配合默契度等方面都取得了長足的進步，而國乒男雙卻未能跟上這種變化的步伐。

媒體分析，本屆國乒男雙的兩對組合，梁靖崑／黃友政是臨時搭檔，兩人沒有在國際比賽實戰磨合的經歷，就算是配合有一定時間的林高遠／林詩棟，在比賽中也都暴露出了默契不足的問題。在關鍵時刻眼神交流不足，跑位出現混亂，戰術執行不到位，這些都是意識層面落後的體現。

2025年世界乒乓球錦標賽男子雙打八分之一決賽中，梁靖崑（右）/黃友政以2比3不...
2025年世界乒乓球錦標賽男子雙打八分之一決賽中，梁靖崑（右）/黃友政以2比3不敵台灣組合高承睿/林昀儒，無緣八強。（新華社）

除此之外，國乒男雙在技術方面也不再具備明顯優勢。以往，國乒憑藉先進的技術和細膩的手感，在男雙項目上獨樹一幟。但現在，國際乒壇的技術水平整體提升，選手在技術上不斷創新和突破，以林昀儒／高承睿為例，他們的發球旋轉變化多端，在接發球環節的處理得相當巧妙，且正反手銜接流暢，進攻節奏把握精準，防守也十分穩固。相比之下，國乒男雙在技術上顯得不夠細膩，進攻手段相對單一，在應對對手的強力衝擊時，防守也暴露出了一些漏洞。

在本屆多哈世乒賽混雙及女雙項目中，中國隊仍然保留問鼎的希望，但國乒男雙的失利是一記警鐘，也是一次反思和成長的機會。

林昀儒 王楚欽

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