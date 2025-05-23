貴州豪雨釀山崩 有村落斷電斷聯 傳2死19人被困

貴州省畢節市大方縣因暴雨發生兩起山崩和土石流，造成2死、19人失聯。圖為大方縣果瓦鄉事故現場。（中新社）

中國多地近日豪雨成災，貴州省畢節市大方縣22日即因暴雨發生兩起山崩和土石流，分別是凌晨3時許在長石鎮，以及上午9時許在果瓦鄉慶陽村。根據中媒昨日晚間報導，前起事件的兩名受困人員已不幸罹難；後起事件經初步了解，共有8戶19人受困，目前救援工作仍在進行中。

綜合瀟湘晨報、新京報等媒體報導，貴州省部分地區近日迎來暴雨，長石鎮政府一名工作人員表示，「今年降雨量超過往年同期，而且最近在連續降雨」，鎮上已分別於21日、22日凌晨2時左右組織地質災害點的群眾提前轉移，撤離到村裡的空曠地帶。但罹難二人位於一處村民自建房，離山體較遠，為非地質災害點，故無法預判。受困的兩人在被找到時均已遇難。

而果瓦鄉慶陽村在22日8時許發生山體滑坡，經初步排查，有8戶19人被困，目前救援處置各項工作正在進行中。老家在慶陽村的謝先生表示，他的舅舅、舅媽、外婆、老表（親戚）在這次山體滑坡後失聯，他人在浙江，滑坡導致村裡的電和通訊中斷，慶陽村的家人生死未卜，「電話也打不通，肯定不在了」。謝先生說，舅舅五十多歲，外婆八十多歲，滑坡後房子都沒有了，家人極大可能也被沖走了。

謝先生說，現場施救難度非常大，因為慶陽村的地形陡峭，「山坡差不多在75到80度之間，從溝底到頂部四十分鐘走不到」。謝先生說慶陽村已經住了好幾代人，之前沒有發生過這麼大的滑坡，且慶陽村的土質很鬆，他擔心救援時現場可能發生二次塌方。

此外，有IP在貴州的網友稱，自己的舅舅一家七口在這次山體滑坡後被困，僅剩一個侄女。在評論區，該網友說出了舅舅的名字王某某，謝先生稱村裡確實有人叫這個名字，是自己外婆的鄰居，但他不清楚王某某家裡幾口人。

據了解，21日晚間至22日上午，因持續強降雨，果瓦鄉發生多起山崩，將進入救援現場的道路掩埋。22日晚間6時，救援現場的一側道路已被打通，挖土機等工程機械已進入現場。目前，消防在內的多支救援力量正進行搜救工作。