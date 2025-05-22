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父賣5房送2兒留洋學足球、目標進國足 網友為何搖頭？

中國新聞組／綜合報導
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白濤。(視頻截圖)
白濤。(視頻截圖)

最近，一位賣5套房，送兩兒子留洋的父親火了。60歲遼寧大連人白濤，曾是國少隊員，退役後念大學，畢業後投身遠程教育行業。熱愛足球的白濤，不只成立足球俱樂部，還帶著兒子們赴西班牙學球，目標是讓兩個兒子進入國足。消息引發熱議，不少人稱近年國足表現不佳，這麼大的投資不值得，白濤則表示無悔。

海報新聞報導，白濤的大兒子大虎在2004年出生，2008年，小兒子小虎出生。在白濤的影響下，大虎4歲、小虎2歲半時就開始和白濤學習踢球。2009年，因找不到適合幼兒的足球培訓機構，白濤創立金球童少兒足球俱樂部，為包括自己兒子在內愛好足球的孩子們提供訓練。身為左腳將的小虎6歲時就在北京地區舉辦的百隊杯上代表人大金球童隊2比0戰勝陽光樂貝一隊。看到大虎小虎如此熱愛足球，俱樂部聘請的葡萄牙足球教練里卡德建議白濤送孩子去葡萄牙學球。

2015年，白濤帶著讀五年級的大虎、一年級的小虎到葡萄牙學球。次年，一家人又來到西班牙巴塞隆那，進入當地一家知名足球俱樂部訓練。隨著水平的提高，九年裡大虎、小虎先後換了五、六家足球俱樂部，當地兩家足球俱樂部「爭搶」大虎、小虎還上了新聞。

作為最早一批出國學球的家庭，「當初從來沒想到會花這麼多錢」，白濤透露，為了給孩子學球，他賣掉了位於北京、南寧、大連、西班牙的五套房子，這些年花費了1000萬人民幣。

白連峰。(視頻截圖)
白連峰。(視頻截圖)

白濤說，「其實在足球俱樂部一個人每月的訓練費只有五、六十歐元，但是我認為學球也千萬不能耽誤學習，這些年我堅持送兒子讀當地的國際學校，在這上面花費比較多，兩人一年上學的花費約30萬元人民幣。」

在西班牙生活多年，大虎、小虎不僅英語、西班牙語說得流利，在當地數學競賽中也獲得前幾名。現在，大虎進入了荷蘭阿姆斯特丹大學，一邊獨自在荷蘭深造，一邊保持著每周三次的練球頻率。小虎則進入了西班牙馬德里阿爾科文達斯俱樂部，每天下午放學後就趕到球場訓練。

10年前，當時年僅6歲的白連峰就在北京地區舉辦的百隊杯上有過不錯的發揮。(取材自...
10年前，當時年僅6歲的白連峰就在北京地區舉辦的百隊杯上有過不錯的發揮。(取材自海報新聞)

和兒子們的耀眼相比，白濤的事業則十分暗淡。出國後，白濤放棄了中國國內的生意，白濤和妻子只能靠存款度日，在出國前一家住在北京150平米、嶄新的大房子裡，出過國後一家人在西班牙馬德里租了一套100平米左右的老房子，每月房租要1500歐元。

談及這麼多年花費是否值得，白濤看得很開，「人不見得樣樣都能成功，如果兒子們踢不出來，我也會把這些年付出當作是一種人生經歷和回憶，有了這些回憶就是值得的。」

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