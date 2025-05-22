濟南90後小伙1年賣出255輛寶馬 靠一招精準找到客戶

張增威2024年銷售255輛寶馬。（取材自紅星新聞）

「90後」張增威自2016年加入寶馬銷售團隊以來，一直穩坐山東濟南萬寶行的寶馬銷售冠軍。2024年，他更創造了年銷255輛、稅前年收入70多萬元（人民幣，下同，約10萬美元）的亮眼成績，單月最高收入甚至突破17萬元，相關話題近日登上熱搜。

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紅星新聞報導，張增威說，銷售一直都是一個高負荷的工作，「就我個人來說，我在工作方面的精力投入遠高於同行，我很少有時間去做一些和工作無關的事情，每天都是高飽和、高負荷的狀態。像我之前有一個月拿到17萬元，是因為那個月一天都沒休息，每天都在工作，有兩天還忘記打卡了。」

至於促使自己一直幹銷售的動力，張增威表示，剛開始是（想）賺錢，但隨著經濟收入愈來愈穩定，現在驅動他一直幹銷售的一部分是成就感，另一部分就是挑戰自己。

他在2012年2月進入大眾4S店做銷售。第一個月上崗就開始賣（車），4月車展拿到4000多元的工資，6月就拿到7000多元了。等到9月那次車展，因為創造了一個公司的紀錄，拿到1萬多元。後來基本上就長期是銷冠。等到2016年9月就想挑戰自己的極限，去了現在的濟南萬寶行，和各個汽車品牌的銷冠同場競技。

2022年，他發現達到瓶頸期，便試著線上直播「開源」客戶，他堅持每天固定一小時直播，現在他的抖音 帳號有12萬粉絲，通過直播篩選出的客戶更精準，到店轉化率超過60%，且直播帶來的成交已經能占整體成交的三分之一左右

對於2024年賣出255輛寶馬，平均每天近0.7輛，張增威表示，銷售不需要有多好的銷售技巧，你只需要在你一天的工作時間中，把90%的精力投入到其中，就已經超越了80%以上的同行。