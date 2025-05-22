我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平與馬克宏通話 稱中法要維護國際貿易規則

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

濟南90後小伙1年賣出255輛寶馬 靠一招精準找到客戶

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張增威2024年銷售255輛寶馬。（取材自紅星新聞）
張增威2024年銷售255輛寶馬。（取材自紅星新聞）

「90後」張增威自2016年加入寶馬銷售團隊以來，一直穩坐山東濟南萬寶行的寶馬銷售冠軍。2024年，他更創造了年銷255輛、稅前年收入70多萬元（人民幣，下同，約10萬美元）的亮眼成績，單月最高收入甚至突破17萬元，相關話題近日登上熱搜。

來源：YouTube

紅星新聞報導，張增威說，銷售一直都是一個高負荷的工作，「就我個人來說，我在工作方面的精力投入遠高於同行，我很少有時間去做一些和工作無關的事情，每天都是高飽和、高負荷的狀態。像我之前有一個月拿到17萬元，是因為那個月一天都沒休息，每天都在工作，有兩天還忘記打卡了。」

至於促使自己一直幹銷售的動力，張增威表示，剛開始是（想）賺錢，但隨著經濟收入愈來愈穩定，現在驅動他一直幹銷售的一部分是成就感，另一部分就是挑戰自己。

他在2012年2月進入大眾4S店做銷售。第一個月上崗就開始賣（車），4月車展拿到4000多元的工資，6月就拿到7000多元了。等到9月那次車展，因為創造了一個公司的紀錄，拿到1萬多元。後來基本上就長期是銷冠。等到2016年9月就想挑戰自己的極限，去了現在的濟南萬寶行，和各個汽車品牌的銷冠同場競技。

2022年，他發現達到瓶頸期，便試著線上直播「開源」客戶，他堅持每天固定一小時直播，現在他的抖音帳號有12萬粉絲，通過直播篩選出的客戶更精準，到店轉化率超過60%，且直播帶來的成交已經能占整體成交的三分之一左右

對於2024年賣出255輛寶馬，平均每天近0.7輛，張增威表示，銷售不需要有多好的銷售技巧，你只需要在你一天的工作時間中，把90%的精力投入到其中，就已經超越了80%以上的同行。

抖音

上一則

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

下一則

習近平與馬克宏通話 稱中法要維護國際貿易規則

延伸閱讀

劉宇寧護前妻怒嗆狗仔 網讚有擔當

劉宇寧護前妻怒嗆狗仔 網讚有擔當
林志炫三登「歌手」坦言：直播不修音才回歸

林志炫三登「歌手」坦言：直播不修音才回歸
2男直播燒可蘭經 丹麥提刑事訴訟 最慘下場曝光

2男直播燒可蘭經 丹麥提刑事訴訟 最慘下場曝光
手拿絨毛玩具… 墨西哥23歲女網紅TikTok直播遭槍殺

手拿絨毛玩具… 墨西哥23歲女網紅TikTok直播遭槍殺

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
檀健次白髮太仙狂圈粉 面具下長出這東西太殘酷

檀健次白髮太仙狂圈粉 面具下長出這東西太殘酷
黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色