打擊好大…小米SU7事故掀暴風質疑 雷軍：我和同事一樣懵了

小米集團董事長雷軍。（取材自每日經濟新聞）

小米 汽車發布後引起熱銷，但是今年3月底發生一起死亡事故，加上隨後被發現有虛假宣傳的問題，也引發不少社會質疑，乃至於退貨要求，小米創辦人雷軍 則在一場內部演講中表示，要在汽車安全的領域成為同檔最安全的車，「我們要做的不僅僅是合規，也不僅僅是行業領先水平，我們要做的是作為汽車行業的領導者，做出 （超越）行業水平的安全。」

SU7燒出3人命，小米陷信心危機，小米創始人雷軍表示「沒想到對小米的打擊如此之大」。 （路透）

澎湃新聞16日披露雷軍15日在內部演講的全文，雷軍說今年是小米創業的15周年，這是一個大日子，也準備了一系列的慶典活動。 但是3月底一場突如其來的交通事故把這一切都擊碎了。「我們受到了狂風暴雨般的質疑、批評和指責，我和同事們一樣，一下子都懵了。」

他表示，誰也沒有想到，這一場事故的影響如此之大，對小米的打擊也如此之大。他提到，回想4年前決定造車的時候，「我就一直特別擔心安全問題，所以我們對於汽車的品質和安全無比的重視」，但萬萬沒有想到，這場交通事故，「讓我們意識到，公眾對我們的期待和要求遠超了想像。」

小米SU7電動車在高速路段碰撞後車輛爆燃，事故釀3死。（取材自澎湃新聞）

紅星新聞報導，雷軍還回顧了四年前小米決定造車時，自己就對汽車安全問題格外擔憂。他稱這場事故讓小米意識到公眾對其的高期待和嚴要求，也標誌著小米不再只是行業新人，而需要承擔起大公司、行業領導者的責任。

江南都市報報導，近日，多名小米SU7車主通過社交媒體反映汽車的大燈與翼子板接縫處存在鼓包、翹邊現象，按壓時出現上下起伏，影響外觀整體性。也有車主反映小米宣傳不實。

微博 擁有超過200萬粉絲的博主@風雲XTony16日發布與小米對談的內容。他稱與小米汽車副總裁李肖爽及銷售交付服務部張姓總經理線下約談三個多小時，但沒能達成最終方案。其透露，對方說退訂會直接造成小米汽車的崩塌。

風雲XTony稱他們的維權訴訟群目前已達70多人，準備一起起訴小米汽車虛假宣傳，主張退一賠三。對此，小米汽車副總裁李肖爽微博發文闢謠，表示有與車主進行面對面交流，但是沒有說過「退訂會直接造成小米汽車的崩塌」。

3月29日，一輛小米SU7在高速發生車禍撞上護欄並燃燒，車內3人遇難。此後還牽扯出小米汽車高階車型SU7 Ultra，近日因碳纖維雙風道前艙蓋被發現僅有裝飾功能，沒有官宣的散熱或提升汽車下壓力的功能，存在虛假宣傳問題，引起不少車主想要退貨。

新款豪華電動汽車SU7 Ultra。(中新社)

南風窗旗下財經號「鹽財經」撰文評論，小米短短幾年創造出的神話，令諸多車企羡慕。但恰恰是這樣的車企，也註定要承受更多，「這樣的關注度的反轉，不應當叫流量反噬，而是讓這種更多本來就應該被關注的行業問題，被更加直白地擺出來讓更多人看見了。」