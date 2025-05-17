步山西省長後塵...廣西壯族自治區主席藍天立官宣落馬

廣西自治區主席藍天立被官宣落馬。（取材自「中央紀委國家監委」微信公眾號）

今年4月以來，已有兩位省區幹部落馬，在4月山西省長金湘軍落馬後，先前在會議中缺席，被港媒指出已經落馬的廣西壯族自治區主席藍天立，16日傍晚被官方正式宣布已經落馬，接受中共 中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中共中央紀委國家監委網站宣布，廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府主席藍天立涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

此前港媒13日報導，藍天立12日接連缺席兩場重要活動，包括自治區黨委常委會會議，被帶走的消息已在當地傳開。報導引述可靠消息指，藍天立接受調查，成為又一落馬的少數民族正部級高官。廣西是中國五大自治區之一。

藍天立是中共第十八屆、十九屆中央候補委員，二十屆中央委員。他於1962年10月出生，係廣西壯族，長期在廣西自治區科技廳工作，曾任副廳長、廳長，後來擔任河池市市長、市委書記。2011年11月升任廣西壯族自治區人民政府副主席，2016年擔任常務副主席，2018年1月升任廣西自治區政協主席，2020年年底擔任自治區黨委副書記、政府主席。

港媒指出，廣西礦產資源豐富，尤以鋁、錫為最，在發展有色金屬工業的同時也造成嚴重污染，引發大陸中央關注。5月10日至11日，藍天立還赴河池、百色、崇左調研，督導檢查生態環境保護問題整改工作。據知情者透露，12日在南寧他就被帶走，盛傳其弟弟等親屬也受查。藍天立連續幾天消失公眾視野，落馬消息迅速傳開。

根據中共官場不成文規定，廣西與內蒙古、新疆 、寧夏、西藏這5個少數民族自治區的5大民族，都會有代表在全國人大或政協擔任領導人。過去近30年，廣西幾任自治區主席除了陸兵，卸任後均官拜國家領導人，如成克傑擔任全國人大常委會副委員長，李兆焯、馬飆、陳武均擔任全國政協副主席。

知名研究中共官場的自媒體「新官場」也在13日發布影片分析，藍天立落馬與剛剛落馬的山西省長金湘軍有關，因為金湘軍也長期在廣西工作。同時，在藍天立落馬前，他深入河池、百色、崇左調研，相關行程完全與大陸生態環境部部長黃潤秋重疊。該頻道分析，由於廣西自治區主席必須是壯族，同時滿足級別和民族條件的，僅有南寧市委書記農生文、太原市委書記韋韜、廣西自治區祕書長周異決。