男1米6、女2米2 重慶情侶曝懷孕喜訊 網圍觀孕肚作文章

康女士在社交平台發布短視頻稱自己懷孕了。(視頻截圖)

男方身高1.68米、女方高達2.2米，重慶這對身高差超過50公分的情侶近日上傳懷孕影片報喜，女方更是露出兩個月的孕肚傳達對新生命的期待。然而，女生這顆「圓滾滾的」肚子引發網友質疑「看起來像假的」，懷疑他們是「作秀博流量」。對此，兩人坦然回應，等到預產期、娃娃出生後，一切自然見分曉。

據封面新聞報導，重慶一對因身高差引發關注的情侶，常在社群平台發布合拍影片，如跳舞、送花橋段等，吸引不少網友關注，雙方帳號粉絲均上萬。康女士來自四川，做自媒體，男友是重慶人、上班族，兩人平時在重慶生活。兩人通過網路認識，交往三年多，目前自己已懷孕4個月，計畫6月與男友趙先生結婚。

康女士的帳號在5月5日時，發出與趙先生在重慶南岸區婦幼保健院門口的照片，公布懷孕喜訊，還問大家「這個寶寶會長到多高呢？」，男方也同步更新影片，稱「寶寶已經快兩個月了，醫生說寶寶很健康」，之後數日，兩人陸續上傳就診與檢查的相關影片。但就在女方上傳露出「圓鼓鼓孕肚」的影片後，部分網友開始質疑「肚子怎麼這麼大」、「看著像假肚子」、「兩個月怎麼會有肚子」，懷疑兩人是否是為了博流量在做效果。

針對網友的質疑，她本人認為，若消失一段時間後才重新開始更新，會有爭議是正常的，更表示次因為「人高，所以肚子看起來大一點」。她說等娃娃生下來的時候，一切都知道了，並且也沒必要拿懷孕做假。後來她也展示了包括孕酮、血HCG、雌二醇等檢查項目的報告，診斷為妊娠狀態。