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角色互換 澳洲客花60元在張家界抬著轎夫走 這一幕很有趣

中國新聞組／北京15日電
外國游客孔翱榮（左）與朋友體驗抬轎子。(取材自九派新聞／受訪者供圖）
外國游客孔翱榮（左）與朋友體驗抬轎子。(取材自九派新聞／受訪者供圖）

近日，在張家界天門山景區出現了一個奇特的畫面，2位外國遊客抬著轎子樂呵呵的模樣意外顯目。來自澳洲的外國遊客想體驗抬轎的工作，他們付錢給轎夫「抬著他走」，讓轎夫緊張的直喊「慢點走」，也開心的大讚「very　good」。

來源：九派新聞

九派新聞報導，現場視頻顯示，兩名外國遊客一前一後，小心翼翼地抬起轎子，而轎夫則坐在轎子上，模樣有些不好意思，幾人一路抬轎氛圍歡樂。

其中一名抬轎子的外國遊客本名Arland　Grant，中文名字是孔翱榮。他來自澳洲，目前從事軟件工作。他與朋友在張家界天門山爬山途中遇到一位幽默、友善的轎夫，於是兩人便提出想體驗「抬轎」這份工作的請求。

起初，轎夫還以為他們要收費，孔翱榮表示他們會付費體驗抬轎子讓轎夫覺得很驚訝。兩人剛抬起轎子時，轎夫有些擔心自己從轎子上摔下來，後來他們一路上都在笑。為了不耽誤轎夫的工作，也不讓對方尷尬，他們抬著轎子走了十分鐘路程。

孔翱榮介紹，自己有健身習慣，如果要抬一個小時就會很吃力。而轎夫體型偏瘦，一天工作近10個小時，每次僅收費60元(約8美元)，就能將遊客抬上山，「盡管他的工作不容易，但他依然很幽默、愛笑，我很尊重這樣的人」。

報導指出，孔翱榮2016年曾在上海一所高校學習經濟學，並在一年內努力學習中文。次年他回澳洲從事紅酒行業，多次到中國見客戶，之後轉行做軟件工作。他喜歡中國文化與美食，因為喜歡孔子，他取名孔翱榮，寓意「翱翔」和「榮譽」。

澳洲

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