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全球80多名鐘表專家 漳州共商標準化發展藍圖

中國新聞組／綜合報導
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2025年ISO/TC 114鐘表標準化國際會議5月12日在福建省漳州市開幕。(取材自中新網）
2025年ISO/TC 114鐘表標準化國際會議5月12日在福建省漳州市開幕。(取材自中新網）

2025年ISO/TC 114鐘表標準化國際會議12日在「中國鐘表名城」福建省漳州市開幕，全球80多名鐘表領域專家、學者及企業代表齊聚一堂，共商全球鐘表標準化發展的未來藍圖。 　　

中新社報導，此次大會由中國國家標準化管理委員會主辦，主題為「標準賦能・鐘表名城・全球共融」，為期5天。據主辦方介紹，會議的舉辦將有效促進漳州鐘表「出圈」，加速向智能化、綠色化、高端化轉型。

ISO/TC 114作為國際標準化組織中專注於鐘表製造領域的重要機構，肩負著處理所有與鐘表製造相關標準的使命。自1979年6月起，中國便積極參與鐘表國際標準化工作，成為ISO/TC 114的成員，並承擔ISO/TC 114/SC 14「台鐘和掛鐘」分技術委員會秘書處的工作。ISO/TC 114鐘表標準化國際會議曾先後在西安、珠海、深圳、香港舉辦。 　　

國際標準化組織鐘表技術委員會主席拉斐爾・施瓦茨在開幕式致辭中指出，漳州是海上絲綢之路的重要節點城市，1567年第一台西方自鳴鐘正是通過漳州月港傳入中國，從此開啟了漳州與鐘表業漫長的不解之緣。拉斐爾・施瓦茨表示，標準化是推動全球鐘表產業高質量發展的重要保障，本屆會議恰逢委員會成立60周年，期待藉此盛會深化國際交流與合作。 　　

「中國已成功發布3項時鐘國際標準，本次會議期間還將提出2項時鐘領域的新項目提案」。中國鐘表協會理事長、全國鐘表標準化技術委員會主任委員張宏光在致辭時表示，會議選址漳州，既是對當地鐘表產業標準化工作的認可，也標誌著全球鐘表產業話語權正加速向中國轉移。

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