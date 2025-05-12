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從江邊到山頂…巫山建神女905米扶梯 網：重慶新8D魔幻

中國新聞組／綜合報導
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「神女大扶梯」俯瞰圖。 (視頻截圖)
「神女大扶梯」俯瞰圖。 (視頻截圖)

近日有人發布一則空拍視頻，可以看到重慶巫山縣正在修建一部「超級扶梯」，畫面中扶梯從山腳的長江邊一直蓋到山頂。雖然仍在建設中，但大扶梯已初現雛形，整個扶梯幾乎貫穿了縣城的核心地段。視頻引發網友熱議，如此奇特的工程項目也震撼了全中國網友，有網友調侃稱，重慶的8D魔幻又一次具象化了。

據上游新聞報導，博主「峽光掠影」發布一段視頻稱，重慶巫山正在「給整座城市修電梯」，航拍視頻中可見，扶梯沿著神女大道兩側建設，起於江邊，經過多級提升，延伸至山頂城區。

建設中的「神女大扶梯」。(取材自巫山發布)
建設中的「神女大扶梯」。(取材自巫山發布)

巫山縣住房和城鄉建委表示，博主提到的電梯叫巫山「神女大扶梯」，目前仍在建設中，主要是為了解決巫山縣城老百姓的上下通勤出行難問題。該扶梯起於巫山縣長江邊的濱江路，沿著巫山著名的「網紅步道」神女大道向上提升，穿越5條橫向街道到達城市制高點工業路。長度約905米，提升高度約242米。

施工單位負責人張傑透露，項目劃分為臨江段、中段和上段，共3段，設置21部扶梯、8部無障礙電梯、4部自動人行道、2座人行天橋和2座跨線通道，項目於2024年上半年正式開建，預計今年內建成投入使用。工程沿線有政府、醫院、七、八所學校、碼頭、大型商圈和住宅小區等多個城市功能節點，項目投運後，從上段到江邊由以前的1個小時左右縮短至20分鐘，市民日常出行省時省力，極為方便。

此視頻引發網友熱議，「一座城修一部超級電梯，又被重慶的8D魔幻震撼到」，「確實很震撼，好好包裝可以成為旅遊打卡地哦」。

建設中的「神女大扶梯」。 (視頻截圖)
建設中的「神女大扶梯」。 (視頻截圖)

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