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網掀「奶辣風」…現三寸金蓮嬰兒高跟鞋 挨批審美畸形

中國新聞組／北京9日電
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網售嬰兒高跟鞋形似三寸金蓮。（取材自封面新聞）
網售嬰兒高跟鞋形似三寸金蓮。（取材自封面新聞）

中國社交平台近年來吹起「奶辣風」，許多人將嬰幼兒打扮成人化，現在還出現一款「嬰兒高跟鞋」，鞋子形似「三寸金蓮」，被不少網友怒斥審美畸形。對此，有商鋪客服回覆稱，這種鞋並不是真正用來穿的，而是用作裝飾。專家分析，「奶辣風」裝扮幼兒等方面的社會現象，顯示家長一味地將想法強加於兒童，可能不利於其成長過程中價值觀的發展和判斷。

封面新聞報導，嬰兒高跟鞋在多個電商平台均有售賣，在某一家電商平台上，對該鞋的描述為「寶寶襪，嬰兒軟高跟鞋，嬰兒擺拍」，價格23.9元（人民幣，約3.3美元）。款式包括星星黃、桃色、銀色、紅、黑、粉、黃豹紋等7種，鞋子內長分為10.5cm和11.5cm兩種，前者適用於0到3個月，後者適用於3至6個月的嬰兒，售出量為800+。

在「寶寶高跟鞋」商品展示的圖片上可看到，小小的鞋底後跟部位有顯眼的鞋跟，另一頁面上，附有一對胖乎乎的寶寶小腳穿著高跟鞋的圖片。還有配文寫著「1歲寶寶人生第一雙高跟鞋……」。

另一電商平台上，類似款式的商品名關鍵詞中包括「寶寶高跟鞋搞笑擺設拍照惡搞」。店鋪客服表示，這並不是真正的鞋子，是用來裝飾的，主要材質為棉布。

網售嬰兒高跟鞋有多種款式。（取材自封面新聞）
網售嬰兒高跟鞋有多種款式。（取材自封面新聞）

許多網友對嬰兒高跟鞋感到不適，質疑畸形審美，「有點像裹小腳穿的三寸金蓮」、「雖然只是擺拍用的，但不知道為啥還是引起我強烈的不適」、「畸形審美背後，有人故意而為之」。但也有網友認為只是娛樂而已，「小嬰兒拍藝術照用的吧」、「滿足家長的打扮欲」。

近年來，幼兒審美成人化傾向廣泛受到社會關注，成都醫學院心理學院副教授徐雲認為，諸如 「奶辣風」裝扮幼兒等方面的社會現象，折射的可能更多是家長的審美，在兒童成長過程中，一味地將家長的想法強加於兒童，可能不利於其成長過程中價值觀的發展和判斷。

四川省反家暴知識普及基地研究員、四川發現律師事務所律師賀海燕分析，從法律視角看，對幼童進行成人化穿搭或「擦邊」營銷可能對兒童利益構成多重侵害。

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