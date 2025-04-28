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中「黃金ATM」亮相 可自助回收或購買 蘇州、上海市民嘗鮮

中國新聞組／北京28日電
「黃金ATM機」兩個櫃體上方分別標註「智能黃金回收」和「自助黃金購買」字樣。（取材自央視網）
「黃金ATM機」兩個櫃體上方分別標註「智能黃金回收」和「自助黃金購買」字樣。（取材自央視網）

「黃金ATM機」在江蘇蘇州一家商場內亮相，它的外觀是金燦燦的黃色，兩個櫃體上方分別標註「智能黃金回收」和「自助黃金購買」字樣；將一粒金豆放入櫃子的托盤內，機器馬上開始自動檢測重量和純度。檢測下來，這粒金豆重量是6.26克，扣除服務費後，這粒金豆能賣4830.97元（人民幣，下同，約662美元）。在完成回收後約30分鐘內，回收金額就將打款到帳。

除了蘇州，上海市首台「黃金ATM機」也入駐上海環球港。據新聞晨報報導，由於近期金價節節攀高，這幾天前來環球港，打算通過這台「黃金ATM機」回購自己手中金飾品的市民，絡繹不絕。 

在位於上海環球港二樓的一部扶手電梯旁的這台「黃金ATM機」，外觀也是金燦燦的黃色，十多位市民圍攏在「黃金ATM機」前，他們均打算售出手中的金飾品，設備方工作人員謝先生還發放號牌，維持現場秩序。

央視網報導，「黃金ATM機」回收黃金的操作，與銀行ATM取款的流程有點類似，先在液晶屏上輸入手機號等信息，「黃金ATM機」便打開艙門，這時可將放在托盤中的金飾品連同托盤一同放入艙門，艙門關閉後便進入檢測環節。接著，金飾品的預估價值、服務費，以及扣除服務費後預估回購金額等信息，均在液晶屏上顯示，一目了然。

70歲的李老伯家住桃浦地區，專程到上海環球港，打算將自己的一枚金戒指和老伴的一只金手鐲售出。他表示，回收的經歷非常愉快，回去後要將這次經歷和自己一起健身的老夥伴們分享。

報導指出，「黃金ATM機」只回收黃金，含金量在50%以上、單件重量在3克以上的金飾品等黃金產品都可以回收。但如果金飾品上有鑽石珍珠等飾物，需要去掉後方可回收。

「黃金ATM機」前有多位民眾排隊等著操作。（取材自央視網）
「黃金ATM機」前有多位民眾排隊等著操作。（取材自央視網）
「黃金ATM機」操作說明。（取材自央視網）
「黃金ATM機」操作說明。（取材自央視網）
「黃金ATM機」。（取材自央視網）
「黃金ATM機」。（取材自央視網）
「黃金ATM機」測出民眾的黃金含金量99.99%，可賣6萬多人民幣。（取材自央視...
「黃金ATM機」測出民眾的黃金含金量99.99%，可賣6萬多人民幣。（取材自央視網）

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