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猿輔導曾曝「管理苛刻」 再傳出下月要結婚的員工猝死

中國新聞組／北京25日電
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網傳25樓為事發樓層，消防通道緊鎖，進出需要輸入密碼；樓下安保級別也有加強，想進入樓內需要多重身分驗證。（取材自正在新聞）
網傳25樓為事發樓層，消防通道緊鎖，進出需要輸入密碼；樓下安保級別也有加強，想進入樓內需要多重身分驗證。（取材自正在新聞）

網傳猿輔導武漢公司一員工猝死。一名猿輔導員工說，23日突然接到公司通知，因「網路故障」調休一天，員工不能去公司上班。4月24日，武漢市人社局東湖新技術開發區分局工作人員表示，此事正在核實中。

南方都市報報導，有湖北的網友在社交平台表示，出事的員工就職於「猿輔導」武漢公司，他原定於5月初結婚，因此打算加班提前把工作完成，但在4月22日晚，未婚妻給他發信息但一直沒得到回覆，於是與他的家人在23日凌晨到派出所報警，該員工是在25樓上班，但由於有門禁，他們無法進入，「找到（凌晨）5點左右，警察說大概率沒什麼事情，就讓我們先回去了」，23日早上8點多，物業打掃衛生時發現，辦公室有人躺著，但已經沒有了心跳。

社交平台也流傳一份武漢市急救中心出具的病情告知書顯示，4月23日早上9：43，救護車到達時，患者心跳、呼吸已停止，患者為26歲男性，現場為新發展國際中心B棟25樓。

猿輔導官網顯示，其武漢的一家分公司武漢猿力企業管理諮詢有限公司，註冊地址就為光谷新發展國際中心寫字樓B座7層。但致電該公司及新發展國際中心，但前者為空號，後者無法接通。

據報導，公司知情人士表示，企業第一時間和員工家屬協商、安撫其情緒並做積極溝通，同時，企業也積極配合警方及政府部門的工作，將在後續第一時間發布回應公告。

報導稱，網上出現多種說法，如有網友稱涉事員工為「00後女生」等，但上述知情人士表示，涉事員工為男員工，並非應屆生，是一名線上課老師，已經工作四、五年，該名員工出事前上的是晚班，曾有休長假的打算，並與領導溝通想把工作提前完成，但對於該員工是否高強度工作多天導致猝死，該知情人士多次強調，需等待鑑定結果，以警方公告為準。

正在新聞報導，猿輔導武漢公司曾在2023年就因「管理苛刻」被媒體曝光。據封面新聞報導，猿輔導前員工爆料，猿輔導武漢公司加班情況嚴重，單日加班超過6個小時。此外，該公司日常管理異常苛刻，吃飯、上廁所都需要報備。彼時，猿輔導公司工作人員回應，雙減政策後，行業壓力大，加班情況在很多公司都存在；至於處罰措施，實際執行並沒有員工說得那麼嚴重；公司在考慮擴招人員，進行排班輪班減輕員工加班壓力。

社交平台流傳的當事員工送醫情況。（網頁截圖）
社交平台流傳的當事員工送醫情況。（網頁截圖）

武漢 猝死

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