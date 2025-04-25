斑馬魚、渦蟲、鏈黴菌 神舟20展開3項生命科學實驗

長征二號F運載火箭搭載神舟20號載人飛船24日成功將神舟20號飛行乘組送入中國空間站。此次任務除將以斑馬魚、渦蟲和鏈黴菌開展三項生命科學實驗，還將在空間生命科學、微重力物理科學、空間新技術等領域，持續開展59項空間科學實驗與技術試驗，有望在血管化腦類器官晶片培養、軟物質非平衡動力學、高溫超導材料空間製備研究等方面取得重要突破。

神舟18號曾帶著斑馬魚和金魚藻飛往了空間站，斑馬魚是一種小型淡水觀賞魚，也是科學家非常喜歡的「模式生物」。神舟19號搭載的果蠅也是一種模式生物，據騰訊太空 報導，因其許多基因與人類基因具有相似性，其研究可以獲得對人類遺傳疾病的認識。神舟20號搭載的渦蟲具強大的再生能力，渦蟲空間再生實驗是國內首次開展，有助於解決人類空間損傷等健康問題。

神舟20號還將在太空中進行空間生命科學、微重力物理與空間技術等多項實驗與應用，並展開多次太空行走，執行空間站外部裝置安裝與設備回收等重要任務。

從任務內容來看，此次神舟20號「生命之舟」飛船研製過程中，神舟團隊設計人員在軌道艙原運能基礎上，對飛船承載空間進行優化設計，拓展出約20%的上行載荷裝載空間，有利為空間站運送更多關鍵物資。飛船上的有效載荷，也確保地面測試人員實時掌握飛船的飛行狀態。其中的GNSS天線網絡，還將在後續航天員返回地面過程中發揮關鍵作用。

至於未來的任務，中國還將發射空間站擴展艙段，將空間站基本構型由「T」字型升級為「十」字型，滿足空間科學研究與應用新需求，同時也升級航天員在軌防護鍛煉、飲食、衛生等設施設備。目前正在研製的中國首個大型巡天空間望遠鏡（CSST）未來幾年也將發射升空，開展廣域巡天觀測，這台望遠鏡視場是哈伯的300多倍，這意味著它的巡天效率比哈伯更高。