我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

斑馬魚、渦蟲、鏈黴菌 神舟20展開3項生命科學實驗

中國新聞組／北京25日電

長征二號F運載火箭搭載神舟20號載人飛船24日成功將神舟20號飛行乘組送入中國空間站。此次任務除將以斑馬魚、渦蟲和鏈黴菌開展三項生命科學實驗，還將在空間生命科學、微重力物理科學、空間新技術等領域，持續開展59項空間科學實驗與技術試驗，有望在血管化腦類器官晶片培養、軟物質非平衡動力學、高溫超導材料空間製備研究等方面取得重要突破。

神舟18號曾帶著斑馬魚和金魚藻飛往了空間站，斑馬魚是一種小型淡水觀賞魚，也是科學家非常喜歡的「模式生物」。神舟19號搭載的果蠅也是一種模式生物，據騰訊太空報導，因其許多基因與人類基因具有相似性，其研究可以獲得對人類遺傳疾病的認識。神舟20號搭載的渦蟲具強大的再生能力，渦蟲空間再生實驗是國內首次開展，有助於解決人類空間損傷等健康問題。

神舟20號還將在太空中進行空間生命科學、微重力物理與空間技術等多項實驗與應用，並展開多次太空行走，執行空間站外部裝置安裝與設備回收等重要任務。

從任務內容來看，此次神舟20號「生命之舟」飛船研製過程中，神舟團隊設計人員在軌道艙原運能基礎上，對飛船承載空間進行優化設計，拓展出約20%的上行載荷裝載空間，有利為空間站運送更多關鍵物資。飛船上的有效載荷，也確保地面測試人員實時掌握飛船的飛行狀態。其中的GNSS天線網絡，還將在後續航天員返回地面過程中發揮關鍵作用。

至於未來的任務，中國還將發射空間站擴展艙段，將空間站基本構型由「T」字型升級為「十」字型，滿足空間科學研究與應用新需求，同時也升級航天員在軌防護鍛煉、飲食、衛生等設施設備。目前正在研製的中國首個大型巡天空間望遠鏡（CSST）未來幾年也將發射升空，開展廣域巡天觀測，這台望遠鏡視場是哈伯的300多倍，這意味著它的巡天效率比哈伯更高。

太空

上一則

美關稅戰 中國業者聖誕訂單轉尋新市場 暫緩生產

下一則

1個多月未現身...英媒稱何衛東被免職 中防部未回答

延伸閱讀

中國神舟二十號載人飛船 酒泉衛星發射中心點火發射

中國神舟二十號載人飛船 酒泉衛星發射中心點火發射
中國「神州20號」明發射 港澳太空人擬2026首次執飛

中國「神州20號」明發射 港澳太空人擬2026首次執飛
方濟各、李登輝都因1病過世 醫：老人家5情況要警覺

方濟各、李登輝都因1病過世 醫：老人家5情況要警覺
美最年長現役太空人乘俄飛船 70歲生日當天返地球

美最年長現役太空人乘俄飛船 70歲生日當天返地球

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

2025-04-19 21:30

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話