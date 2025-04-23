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解殘疾者需求 「無手馬術冠軍」親自拍片演示換衛生巾

中國新聞組／綜合報導
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生活中的許方燕（取材自海報新聞）
生活中的許方燕（取材自海報新聞）

沒有雙手的女孩如何更換衛生巾？近日這麼一條視頻引發網友熱議，拍攝視頻的無手女孩許方燕用自己的親身經歷讓更多設計者了解到殘疾人士的需求，也喚起社會對殘疾群體的關注。

海報新聞報導，許方燕之所以會拍攝這段視頻，是因為有一名學生私信聯繫她，表達想設計一款無障礙衛生巾的想法，希望能夠了解作為相關人士的需求。許方燕怕言語無法表達清楚，索性拍了一條視頻演示，希望能夠幫助與自己類似的群體發聲，推動一些品牌來設計符合殘疾人士需求的產品。

許方燕表示，如果能夠設計出一勞永逸的產品，適合大多數殘疾女性群體，意義很大，「我現在建了一個群，把有類似問題的人加到群裡，問問她們的一些難點。我不知道最終的結果是怎麼樣的，但通過我的努力能做到的，我想盡量把它做到完美。」

無手女孩許方燕展示如何更換衛生巾。(視頻截圖)
無手女孩許方燕展示如何更換衛生巾。(視頻截圖)

許方燕不是第一次引發網友關注。2023年，許方燕在成都國際非遺文化馬術節盛裝舞步初三路線比賽中奪得第一名，值得注意的是，她是與健全人同台競技。她將參賽視頻發布到網上後，獲得了很多網友的點讚，被她不屈服命運的精神所打動。

7歲那年，許方燕被高壓電擊傷，雙手肘關節往下的部位被截肢，出院後她重新開始學習生活技能，首先學的是寫字。許方燕說，當時她不知道自己刻苦練字有什麼意義，只一味用嘴巴咬著筆邊哭邊寫。筆桿會把嘴巴頂破流血，即使是這樣，父親也還是讓她每天要寫完規定的字數才可以休息。後來學校老師看到她混合著血和淚的練字本為之動容，許方燕也才得以繼續讀書。

如今，許方燕堅持在短視頻平台分享自己的生活，她表示，當初自己在學習技能時很多都是自己瞎琢磨，所以她拍生活日常，希望能給其他殘疾人一些借鑒，「我以前接受了很多人的幫助，接受了很多很多的愛，現在希望把這些愛分散出去。」

練習馬術的許方燕。（取材自海報新聞）
練習馬術的許方燕。（取材自海報新聞）

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