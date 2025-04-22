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王祖賢30年前捐建「祖賢路」 安徽花666萬升級6.5米寬

中國新聞組╱北京22日電
「祖賢路」位於安徽舒城縣，1993年由王祖賢捐款修建，是舒城縣首條村級柏油馬路，對當地交通有重要意義。(取材自六安廣播電視網)
「祖賢路」位於安徽舒城縣，1993年由王祖賢捐款修建，是舒城縣首條村級柏油馬路，對當地交通有重要意義。(取材自六安廣播電視網)

知名女星王祖賢曾於30多年前陪同爺爺返家鄉安徽省舒城縣探親，捐款興建一條馬路，被命名「祖賢路」，當地政府近日證實，這條馬路將啟動整修工程，預計9月完工。

王祖賢祖籍安徽舒城。(取材自魯中晨報)
王祖賢祖籍安徽舒城。(取材自魯中晨報)

魯中晨報報導，「祖賢路」位於安徽舒城縣柏林鄉石崗村，全長約1.75公里，作為村內主幹道，這條路於1993年由王祖賢捐款修建，是舒城縣首條村級柏油馬路，直通市區，對當地交通建設具有重要意義。

報導指出，石崗村坐落在舒城縣柏林鄉北支渠之東，南小堰以北，廬柴堰以南，人口1300餘人。1992年，王祖賢當紅之際，陪同祖父一起回到祖籍舒城尋根。1993年，捐出數萬港幣，幫助家鄉石崗村修建了一條柏油馬路。鄉親們為表感激，將其命名為「祖賢路」，並立碑記述修路始末，至今仍為地方佳話。

舒城縣交通局相關人士表示，由於建設年代久遠，經過多年通行，「祖賢路」沿線出現不同程度損壞，標線及安全設施已不完善，影響群眾出行，因此，該路列今年道路升級計畫，投資666萬人民幣改造後，路面寬6.5米，預計9月完工。

報導稱，隱退旅居加拿大的王祖賢，近年來投身艾灸事業，可望出席4月下旬在江蘇省無錫國際會議中心舉辦的第十屆國際灸法大會，若成行，將是她罕見的公開現身，料再成關注焦點。

鄉親們為表感激，立碑記述修「祖賢路」始末，至今仍為地方佳話。(取材自六安廣播電視...
鄉親們為表感激，立碑記述修「祖賢路」始末，至今仍為地方佳話。(取材自六安廣播電視網)

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