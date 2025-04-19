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中國科企搶才 華為、騰訊同日發布萬人校招計畫

中國新聞組╱北京19日電
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中美關稅戰未歇，科技巨頭搶才戰也升溫，華為、騰訊同日發布萬人校招計畫。(中新社)
中美關稅戰未歇，科技巨頭搶才戰也升溫，華為、騰訊同日發布萬人校招計畫。(中新社)

中美關稅戰未歇，中國官方下令加快攻克「卡脖子」技術之際，科技巨頭搶才戰也升溫，其中又以AI領域最搶手。華為宣布啟動2025年「勇敢新世界」應屆生招聘，開放AI工程師等60多類職位，擬招聘1萬餘人，全年計畫培養5000餘名未來菁英。騰訊也在同日啟動最新校園招聘計畫，加大AI等技術類崗位招聘力度，今年就預計招收1萬名實習生。

觀察者網報導，華為2025年「勇敢新世界」向應屆生招手，朝聘AI工程師、人工智能算法工程師等60餘類崗位，擬招聘1萬餘人，並引進開發、測試、前沿技術探索、財經等領域的實習生項目，全年計畫培養5000餘名未來菁英。

報導指出，華為最亮眼的是開放的人才生態系統，透過鴻蒙、鯤鵬和昇騰生態合作項目，華為已與中國百餘所高校、多家生態企業建立深度合作。目前，開發者社區累計發展開發者突破千萬，生態鏈拉動的就業機會已逾千萬。

除了華為，騰訊也宣布三年內新增2萬8000個實習崗位，其中僅2025年，就將迎來1萬名校招實習生，有六成面向技術人才開放。

騰訊表示，今年開放的校招實習崗位涵蓋技術、產品、設計、市場、職能等五大類70餘種崗位，包括大模型、研發、算法、市場、策畫、運營、銷售、美術等多個崗位職能。同時，在大模型加速落地的背景下，加大人工智能、大數據、雲計算、遊戲引擎、數字內容等技術類崗位的招聘力度，技術類崗位「擴招」力度空前，占比超60%。

值得注意的是，為增加應屆畢業生就業機會，各地政府和企業也在發力。4月13日至14日，2025年N城聯動春季招聘活動（上海站）啟動。深圳攜超3.5萬個崗位赴滬，在虹橋國家會展中心設場，向上海應屆大學生拋出橄欖枝。

據官方統計，參與此次大型招聘活動的企業共751家，華為、比亞迪、騰訊、招商局、華潤、美的等知名企業悉數到場。現場提供超過3.5萬個招聘崗位，年薪50萬元至100萬元的崗位超過4000個，百萬年薪崗位超過800個。

華為。(路透)
華為。(路透)
騰訊。(中新社)
騰訊。(中新社)

華為 AI 人工智能

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