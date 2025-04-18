哈士奇生7仔 河北飼主掛超大橫幅辦滿月宴還「收禮」

店鋪給狗辦滿月宴。（取材自大皖新聞）

河北任先生飼養的哈士奇生了7隻幼犬，任先生很開心，為愛犬辦了一場「滿月宴」，不僅掛出了超大的橫幅，還請人來敲鑼打鼓，載歌載舞，現場非常熱鬧。相關視頻被傳上網路，今天衝上微博 熱搜，有網民認為新奇有趣，也有人質疑是借機收禮或奇葩炒作。任先生則說，他沒收取禮金，只收了一些朋友給狗送來的骨頭、雞蛋 、火腿腸等圖個熱鬧，並未炒作。

據大皖新聞報導，一段河北武安某店鋪高調給狗辦滿月宴的視頻昨在網上流傳開，視頻畫面顯示，一間車飾門店前搭起充氣拱門，並打出「恭賀某某車飾愛犬滿月宴」的橫幅，現場敲鑼打鼓，有好幾位大媽載歌載舞，場面熱鬧，吸引了不少人圍觀。

視頻在網上流傳開來後，引發爭議，甚至有的視頻評論近萬條。有人認為新奇有趣，也有人質疑是借機收禮。

不過也有不少網民表示可以理解：「不是新鮮事。我們這邊天津市武清區我們農村的兩口子隨一輩子份子，老了無兒無女。給家裡小豬過滿月酒，來了好多人，人家來隨禮的人都上帳」，「我給我的狗狗辦過welcome home party，每年生日都是大辦，但不收份子錢更不是為了禮物，純粹開心而已」，「自己的毛孩子自己疼」，「儀式感真的拉滿啦」。

現場載歌載舞。（取材自大皖新聞）

也有網民認為，「在快節奏社會，這種樸素的儀式感或許正是對抗孤獨的特效藥」，「你這是真愛，啥時候給父母也辦一下每年的生日壽宴」。

對此，任先生說，他飼養的哈士奇「生了7個，請客免費，收了點骨頭、火腿、雞蛋，吃的大鍋菜不到200元人民幣」，此舉並非惡意炒作，因為愛狗，為圖喜慶熱鬧，就於16日為狗舉辦了滿月宴，流程跟孩子辦滿月差不多，並非炒作。目前已將視頻刪除。