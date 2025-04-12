加密幣富豪孫宇晨遭前女友開撕：交往時吃涼拌沙拉、看盜版電影

中國加密貨幣創業家孫宇晨。（路透）

中國加密貨幣創業家孫宇晨(Justin Sun)話題不斷，他的前女友「曾穎」發文開撕，表示和孫宇晨戀愛時，基本每天吃美國最便宜的涼拌沙拉，經常有了上頓，沒有下頓；在家下人人影視盜版電影，因為孫宇晨說要減肥和學習英語。「我因為營養不良，低血糖 暈倒在廁所。他說美國醫療太貴了，讓我一定要振作。」

孫宇晨曾被富比世 雜誌報導形容「年輕、充滿爭議、擁有龐大財富」，在區塊鏈產業領域以作風大膽、手段顛覆傳統聞名。

曾穎稱在孫雨晨人生最低谷時付出全部，自以為是一段非常美好愛情，卻因為一句「我們現在咖位都不同了」而簡單分手。

「我以為他是一個善良的素食主義者。後來看了新聞，才知道他最喜歡吃椰子雞。原來他什麼都是騙我的。」曾穎稱上岸第一劍，先斬意中人。大夢一場，7年了。應該醒了。

曾穎表示，自己出身普通家庭，在孫宇晨創業初期，曾動員全家給他直播刷評論。還幫他解決各種公關難題。還用2017年拿得出來的所有錢，買了一家日本交易所。「我曾經是在日最有名的中國博主，為了保護你，一條條轉你的微博 ，最終自己也淪為別人口中的騙子」。