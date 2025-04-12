狼見了她都發抖…河南女飼養員「單手拎虎」 帶火動物園

河南濮陽一動物園飼養員張女士近日因「單手拎東北虎」、「狼見了都瑟瑟發抖」等「畫風彪悍」的視頻走紅網路。(視頻截圖)

河南 濮陽一動物園飼養員張女士（網名「娜娜姐」）近日因「單手拎東北虎」、「狼見了都瑟瑟發抖」等「畫風彪悍」的視頻走紅網絡；在一條播放量最高的視頻下有網友打趣：「狼的心理活動是，她身上有老虎的味道，但是她沒死，所以老虎被她殺了。」

封面新聞報導，東北虎飼養員張女士自稱是一個地地道道的「虎迷」，工作已有7年之久，成為育幼師後，已帶大6批小老虎。「這是個很辛苦、有一定危險性的工作，但同時也非常治癒」。

報導稱，每日上午開直播，帶領網友們逛動物園、餵老虎、看猛獸，是張女士每日的工作之一。但近日在網友們「呼聲」下，她又多了一項新的「支線」任務：嚇唬狼。在一次直播中，張女士偶然拍到動物園的兩隻郊狼看到她後不停發抖，網友們從中獲得樂趣。實際上，在直播間所謂的「嚇唬」，不過是張女士遠遠站著，狼看見後急忙躲開或瑟瑟發抖。

張女士另一個「出圈」場面是單手拎東北虎，引發網友熱議。她解釋，動物表達喜愛的方式就是蹭蹭貼貼，「單手拎老虎」是在和牠們玩耍，但也只有冬天穿厚衣服才敢，現在不敢，怕這樣嬉鬧會會被爪子抓傷。

她回憶，自三年前成為了一名育幼師，專門飼養被遺棄的小老虎、小獅子，「不需要考證，需要經驗」，工作不輕鬆，從小老虎剪臍帶開始就要守著牠，每4小時餵一次奶，還要把屎把尿。「一天24小時都在上班，連軸轉。」三年來，她帶了6批小老虎，成活率在90%以上。

從小就是「虎迷」的張女士，家裡掛的畫也多是老虎，結婚時床頭貼的也是老虎的畫，所以從事東北虎育幼師這一職業讓她無比幸福，也和牠們形成了獨有的默契。「網上看到的那則我給小老虎打針的視頻就是這樣。我一拍牠的背，牠就知道我要給牠打針了，就會趴我身上讓我打，甚至還會主動給我開門。」

與猛獸為伴，「也被咬過。」張女士記得有一次一隻小老虎悄悄跟在她身後，朝她的腿咬了一口，當下就瘀清，她也疼了一個冬天。「牠是你帶大的，頂多跟你玩耍的時候受不住力道會不小心誤傷，但大危險是沒有的。」張女士說。