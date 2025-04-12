浙江共富講堂首邀90後 宇樹CEO王興興授課聊機器人

宇樹科技發布最新視頻，標題為「Unitree 鐵甲拳王：覺醒！」，並預告將開啟機器人格鬥直播。(視頻截圖)

浙江省近日要求全省幹部接受為期四個月的AI專題培訓，「人工智能 通識及應用網絡專題培訓」，第四課邀請宇樹科技創始人、CEO、CTO王興興，以「機器人產業的現狀及發展趨勢」為主題，分享機器人產業發展案例；這是共富善治大講堂首次邀請90後科創企業負責人。

新京報報導，中國政務系統接入國產AI（人工智能）DeepSeek 之後，多地政府陸續為公務人員開課培訓；浙江省委黨校開班人工智能通識及應用網絡專題培訓，通過共富善治大講堂開展10期左右教學，從「通用知識、產業應用、相關政策、企業案例」等方面，深度解讀人工智能相關知識及詳細講解DeepSeek等工具使用方法。

王興興圍繞機器人產業，介紹了宇樹科技機器人從無到有、從弱到強的發展歷程，闡述人形機器人 產業的重要意義，分析國內外人形機器人的產業現狀，前瞻預測未來智能機器人的技術發展方向。

當天課堂結束後，宇樹科技發布最新視頻，標題為「Unitree 鐵甲拳王：覺醒！」；視頻裡，宇樹不僅精彩呈現機器人擊打固定目標——立式沙袋的出色能力，還安排機器人與人類以及另一台G1機器人的精彩對打場景；該公司預告，將在最近一個月左右，開啟機器人格鬥直播。

中國組織人事報此前報導，此次專題培訓從3月到6月，從師資力量看，不僅有人工智能領域的頂尖院士學者、研究院院長，還有成長型科創企業的企業家現身說法，分享行業最前沿的知識經驗。