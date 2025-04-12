重慶1晚雷電6000多次 引發「雷暴哮喘」 急診科擠爆

11日凌晨的重醫附一院袁家崗院區急診科。（取材自上游新聞）

4月11日凌晨開始，重慶多地迎來雷雨。根據氣象統計，截至11日早上6時，重慶當天雷電活動次數超過6000次。許多民眾出現「雷暴哮喘」，擠爆醫院急診科。

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上游新聞報導，重慶中心城區多家醫院急診科在11日凌晨開始接診的雷暴哮喘患者均有上百位。

家住江北區南橋寺附近的何女士此前一直有鼻炎，11日凌晨何女士有些咳嗽，晚上1點多，咳嗽愈來愈嚴重，「突然呼吸很困難，咳嗽也愈來愈重，根本無法入睡，我就到醫院急診來了。」經過重慶市中醫院醫生檢查，何女士是因為雷暴天氣引起的急性呼吸道反應。11日白天，已經在該院呼吸科住院治療的何女士病情已經平穩，但仍需留院觀察。

重慶市中醫院急診ICU南橋寺院部主任羅真春表示，從凌晨1點到4點這三個小時，該院急診科接診120多名因為雷暴天氣導致呼吸道疾病急性發作的病人，該院第一時間啟動了應急預案，應急醫護人員第一時間趕到現場為患者治療，保障前來求診的患者都能及時救治。

羅真春表示，雷暴哮喘是因為雷暴天氣導致空氣強對流，會讓空氣當中粉塵、花粉等懸浮物濃度短時間急劇增加，人吸入後會導致相應氣道的高反應，出現呼吸道不適。

羅真春提醒，當出現雷暴天氣時，有哮喘、慢性氣管炎等基礎疾病的人，可以使用家裡平時使用的氣霧劑來緩解症狀。如果是出現了比較輕的過敏症狀的人群，則可以口服抗過敏的藥物，但必須注意，如果症狀持續加重，大家要及時到家附近的醫院急診就醫。

11日凌晨的重慶醫科大學附屬第一醫院急診科也一樣繁忙，根據統計， 凌晨0點30分到5點，該院三個院區一共接診310名「雷暴哮喘」病人，其中還有多名孕婦。目前，經過救治，這310名雷暴哮喘病人已經轉危為安，大部分病人已離開醫院，三個院區僅少量病人在留院觀察。

重醫附二院急救部主任王曉龍教授重醫附二院急救部主任王曉龍教授表示，雷暴天氣對過敏人群而言是明確的健康風險信號。患者就診高峰通常出現在雷暴開始後一小時，但危險期實際從雷暴前兩小時持續至雨後三小時。