江蘇女花60萬去土耳其「斷骨增高」13公分 但她後悔了

小夢後續在國內接受了X型腿矯正手術，但效果並不理想。（取材自新民晚報）

身高1.55米的江蘇女孩小夢（化名），2020年在網路論壇上發現了關於「斷骨增高術」討論，加入發帖人梁某的微信 相關群組。在梁某不斷保證手術是安全的、沒有感染先例後，小夢最終決定花費60萬元人民幣（約8.2萬美元）前往土耳其 兩次，完成了大腿內置和小腿外架手術，讓身高增加13公分，沒想到術後斷骨處竟出現紅腫潰爛，並惡化成慢性骨髓炎，如今落下終身疾病。

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新民晚報報導，小夢在術後第六個月，右小腿斷骨處出現紅腫潰爛，膿液不斷滲出，被確診為急性骨髓炎。此時，梁某還威脅她只有在群裡說好話，才能接受後續安排的治療。小夢一一照做，但當地醫師卻未實施清創手術取出髓內釘，僅給予口服抗生素，她的病情惡化成慢性骨髓炎。

外架手術需要截斷腿骨，用鋼針穿透皮膚肌肉固定斷骨，外部用圓環加固。新民晚報

如今，她體內的髓內釘仍未取出，因取出手術可能引發二次骨折。更令她擔憂的是，內置物中的磁鐵成分可能會生銹，內固定裝置還有斷裂風險，小夢直言：「就像有顆定時炸彈藏在身體裡」。

雖然小夢後續在中國接受了X型腿矯正手術，但效果並不理想。「我的腿腳經常痠疼，走路時間長了就會感到疲勞和僵硬，就像腿上綁著沙袋一樣，斷骨處也很疼，我不能像正常人一樣起身、蹲下，感覺人生被毀了。」

和小夢一同出國的小何（化名）遭遇更波折，首次手術因內置針被錯誤制成X型導致骨骼延長失敗，後續被迫接受四次修復手術，「最危險的一次差點死在手術台上。」

西西（化名）本是一位身高1.68米的滑雪愛好者，沒有增高需求，卻在醫托的話術誘導下赴土耳其手術。術後她每天都需要注射止痛針緩解劇痛，一年後發現骨骼未完全愈合，還因手術失誤導致下肢變形成「X腿」。

小夢說，「腿友」群規模龐大，她提供的聊天截圖顯示，土耳其機構聲稱三個月內已為100多位中國人成功實施了手術。據她了解，梁某等人目前已經轉移到新疆 烏魯木齊。

小夢希望走法律途徑維權，但律師表示，在中國立案比較困難，「我的付款和病歷都不在國內，但我還是想試試，讓這些醫托受到應有的處罰。