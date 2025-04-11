西安1物業獲高新技術認定 網疑：清潔工、保安都研究生？

陜西怡和物業管理有限公司成立於2008年。（公司官網截圖）

工業和信息化部火炬高技術產業開發中心「高企認定」官網近日公示，一家名為「陜西怡和物業管理有限公司」（以下簡稱怡和）名列其中，這引發了部分網友的質疑，認為物業就是負責保安、保潔、綠化等一般設施管理，卻成了「高新技術」，直呼好扯淡，諷「難道清潔工、保安都是研究生以上？」相關單位則回應稱該公司經專家兩輪嚴格審核才獲選，有據可查。

紅星新聞報導，據天眼查信息，陜西怡和物業管理有限公司成立於2008年，位於陜西省西安市，是一家以從事房地產 業為主的企業。其經營範圍主要包含物業、酒店、餐飲管理；家政、會議、展覽、個人商務服務；專業保潔、清洗、消毒服務；停車場服務等。

對於網友質疑，負責保安、保潔、綠化等一般設施管理的物業，卻成了「高新技術」，陜西省工業和信息化廳高企辦相關負責人表示，外界不能單純的因為企業名稱看起來沒有那麽「高大上」，看起來科技含量不好，就因此帶有歧視 色彩不予認定，並且並非只有陜西一省將物業公司認定為高新技術企業。

該公司負責人說，陜西怡和物業管理被認定為高新技術企業，是經過陜西省和工信部專家兩輪嚴格審核才進行的公示，「知識產權和成果轉化都符合認定條件。全部都有據可查」。

對此，網民紛紛表示「幾個60歲的清潔工和彎著腰的保安就成了高新技術企業，菸草院士也合規啊」、「清潔工、保安都是研究生以上」、「好扯淡，高新在哪？」、「這企業的內功真好，期望今後能引領科技新潮流」。

據了解，在高企認定的官網上，將物業管理公司認定為高新技術企業早有先例，並非僅陜西省一家。山東青島、浙江杭州、福建福州、河南 鄭州、廣東廣州多地都有物業管理公司最終被認定為高新技術企業。