機器狗在峨眉山當背夫 猴哥被嚇得「炸毛」 全網笑了

峨眉山試點用「機器狗」運輸貨物。（取材自華西都市報-封面新聞）

兩隻智能「機器狗」近日在峨眉山爬山運輸貨物，引發網友關注。其中，一隻運輸飲用水的「機器狗」途經峨眉山雷洞坪區域時，引起了一隻藏酋猴的注意。現場視頻顯示，猴子發現「機器狗」後，數次試探，最終放棄上前，轉身離去。

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華西都市報報導，峨眉山景區管委會文化旅遊局局長堯斌說，當天景區組織了兩隻「機器狗」，在峨眉山金頂等地進行試點，為登山遊客運輸行李。公開信息顯示，試點「機器狗」載重50公斤，續航四小時，能熟練地在山路上行走。

現場視頻顯示，「機器狗」除了運輸物品外，還在海拔3079米的金頂，隨著音樂為遊客們表演跳躍、翻跟頭等。在和遊客互動時，「機器狗」還搭載起了小朋友。

堯斌說，此次選擇在金頂測試「機器狗」高海拔運輸能力，是打算引進「機器狗」用於貨物運輸。「4月18日開始的峨眉山越野挑戰賽會再次應用「機器狗」，為參賽選手提供補給物資的運送。」

猴子發現「機器狗」後不敢上前。（取材自華西都市報-封面新聞）

據峨眉山融媒體中心拍攝的視頻顯示，一隻背著飲用水的「機器狗」途經雷洞坪區域時，遇到了一隻藏酋猴。視頻裡，「機器狗」停住步伐，靜立路旁，而藏酋猴起先並未發現「機器狗」的存在，蹲坐在路旁欄桿上。隨著遊客的聚集，藏酋猴也發現了路邊的「機器狗」，隨後匍匐身子，脖頸毛發豎立，多次欲上前試探，最終未進一步，自行離開。

藏酋猴的反應引起了網友關注。有網友認為猴子不認識「機器狗」，所以感到害怕，「把山大王給整懵了」。

對此，峨眉山文化和自然遺產研究院高級工程師夏中林表示，這是猴子正常的應激反應，用不了多久就會適應了，不會給猴群造成傷害。