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「對等關稅參戰紀念杯」在中熱買 突下架引發揣測

中國新聞組／北京11日電
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中國商家近日推出印有「對等關稅戰參戰紀念」字樣的白色搪瓷杯，作為文創商品出售。（取材自淘寶）
中國商家近日推出印有「對等關稅戰參戰紀念」字樣的白色搪瓷杯，作為文創商品出售。（取材自淘寶）

中美關稅戰愈演愈烈，腦筋動得快的中國商家近日推出印有「對等關稅戰參戰紀念」字樣的白色搪瓷杯一度熱賣，但疑因官方介入突被下架，引發揣測。網傳中國官方已開始審查社交平台上關於中國受美國關稅負面影響的貼文，並刻意凸顯反美話題。中國外交部發言人毛寧也在社群平台發文諷刺，美總統川普的「MAGA」紅帽加關稅後每頂將飆至77美元，且紅帽還是中國製造的。

綜合港媒、網易報導，近1周來，電商平台拚多多、淘寶及短影音平台抖音出現多款印有「對等關稅戰參戰紀念」字樣的白色搪瓷杯公開販售，杯上的文字大致相同，有的前面加上「中美」，有的後面加上「2025年4月」，有的則加上美中兩國國旗拳套互擊圖案，象徵兩國關稅戰開打。

由於美中關稅戰在中國成為熱門話題，這些「參戰紀念杯」反應熱烈，有網友認為，買到這款「紀念杯」也算是「見證歷史」及「參戰」了。

但有網友反映，10日下午2時過後，這些「參戰紀念杯」突然在上述平台都被集體下架，原因不明，部分中國網友揣測這可能是官方介入的結果。其中有網友抱怨，關稅戰都打起來了，「參戰紀念杯」有什麼好敏感的？但也有人認為，官方應該是想對此事降溫管控，並不意外。

據悉，傳聞中國開始審查社交媒體平台上與關稅相關的內容，反美貼文成熱門話題，微博上關於「關稅」或「104」都遭屏蔽；審查範圍甚至延伸至微信，許多中國企業指出美國關稅負面影響的貼文均遭刪除，貼文被貼上「內容涉嫌違法」。

此外，外交部發言人毛寧在X平台發布漫畫圖片，顯示由中國製造的川普紅色「MAGA」（Make America Great Again，讓美國再次偉大）帽子，在加徵關稅後加價27美元，從原本的50美元漲至77美元。

川普MAGA小紅帽成本兩、三美元卻漲至77美元，中國製造反成美國「標配」，一邊賺著中國的錢加關稅，一邊讓消費者為「回流」謊言買單，這頂紅帽戲法真是諷刺拉滿。

這頂看似普通的小帽，可是給川普賺了不少競選的錢。現如今這帽子也跟著川普的一堆「逆天」操作，漲價了。美國媒體早在2015年就說了，這頂帽子的成本其實就兩、三美元，賣30美元，賺得相當可觀；最搞笑的是，用著中國製造的東西，來給自己賺錢，現在又過來增加關稅，這操作還真是倒反天罡。

事實上，川普並非第一次被發現使用中國製造的產品，其早前與馬斯克通話時，被眼利的網民留意到使用內地品牌安克（Anker）的「尿袋」。

中國商家近日推出印有「對等關稅戰參戰紀念」字樣的白色搪瓷杯，作為文創商品出售。（...
中國商家近日推出印有「對等關稅戰參戰紀念」字樣的白色搪瓷杯，作為文創商品出售。（取材自淘寶）
中國製造的川普MEGA小紅帽，漲至77美元。（取材自X平台）
中國製造的川普MEGA小紅帽，漲至77美元。（取材自X平台）

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