我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

又見年輕科創業者與京高層座談 曾是「華為天才少年」

記者潘維庭／綜合報導
中國國務院總理李強9日主持的「經濟形勢專家和企業家座談會」中，發言的7個人裡，最受矚目的是智元機器人聯合創始人兼首席技術官彭志輝。（截自央視）
中國國務院總理李強9日主持的「經濟形勢專家和企業家座談會」中，發言的7個人裡，最受矚目的是智元機器人聯合創始人兼首席技術官彭志輝。（截自央視）

美中關稅戰愈演愈烈，中國國務院總理李強9日下午召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取各界對下一步經濟工作的意見建議。與會企業家中出現前「華為天才少年」、智元機器人聯合創始人彭志輝，90後的他也成為繼深度求索（DeepSeek）的梁文鋒、宇樹科技的王興興之後，今年第三位出席中國高層座談會的年輕科技創業者。

綜合新華社等媒體報導，座談會上7名經濟專家和企業家代表先後發言，包括中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌、中泰證券股份有限公司首席經濟學家李迅雷、京東集團副總裁沈建光、中國遠洋海運集團董事長萬敏、廣西柳工集團董事長鄭津、福建縱騰網絡有限公司總裁王鑽等人；其中，出生於1993年的彭志輝格外令人矚目。

彭志輝被網友稱為「野生鋼鐵俠」，在社交平台B站坐擁逾百萬粉絲，網名「稚暉君」的他碩士畢業於電子科技大學通信學院，2020年曾以「華為天才少年計劃」最高檔年薪入職華為，從事升騰AI晶片和AI算法相關研究工作。

從華為離職後，彭志輝於2023年聯合創立智元機械人。當年8月公司發布首款人形機械人「遠征A1」，去年打造上海首座人形機械人量產工廠，今年1月下線量破千台；3月10日，發布首個通用具身基座大模型GO-1，3月11日，發布新款人形機器人靈犀X2，能騎車、玩滑板、縫針，還搭載情緒運算引擎。

華為 AI

上一則

中航司拚營收 紛把班飛機座椅「變薄」 旅客：乾脆賣站票

下一則

港府研高鐵站預辦登機託行李 無人駕駛接駁機鐵

延伸閱讀

中迎美關稅戰有準備 總理李強：將及時推增量政策

中迎美關稅戰有準備 總理李強：將及時推增量政策
李強：外部衝擊中國經濟有壓力 視需要推新增量政策

李強：外部衝擊中國經濟有壓力 視需要推新增量政策
路透：台積電晶片疑流華為導入AI處理器 恐遭美罰10億

路透：台積電晶片疑流華為導入AI處理器 恐遭美罰10億
華為3款平板曝光 最高搭載麒麟9系晶片

華為3款平板曝光 最高搭載麒麟9系晶片

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故