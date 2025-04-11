又見年輕科創業者與京高層座談 曾是「華為天才少年」

中國國務院總理李強9日主持的「經濟形勢專家和企業家座談會」中，發言的7個人裡，最受矚目的是智元機器人聯合創始人兼首席技術官彭志輝。（截自央視）

美中關稅戰愈演愈烈，中國國務院總理李強9日下午召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取各界對下一步經濟工作的意見建議。與會企業家中出現前「華為 天才少年」、智元機器人聯合創始人彭志輝，90後的他也成為繼深度求索（DeepSeek）的梁文鋒、宇樹科技的王興興之後，今年第三位出席中國高層座談會的年輕科技創業者。

綜合新華社等媒體報導，座談會上7名經濟專家和企業家代表先後發言，包括中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌、中泰證券股份有限公司首席經濟學家李迅雷、京東集團副總裁沈建光、中國遠洋海運集團董事長萬敏、廣西柳工集團董事長鄭津、福建縱騰網絡有限公司總裁王鑽等人；其中，出生於1993年的彭志輝格外令人矚目。

彭志輝被網友稱為「野生鋼鐵俠」，在社交平台B站坐擁逾百萬粉絲，網名「稚暉君」的他碩士畢業於電子科技大學通信學院，2020年曾以「華為天才少年計劃」最高檔年薪入職華為，從事升騰AI 晶片和AI算法相關研究工作。

從華為離職後，彭志輝於2023年聯合創立智元機械人。當年8月公司發布首款人形機械人「遠征A1」，去年打造上海首座人形機械人量產工廠，今年1月下線量破千台；3月10日，發布首個通用具身基座大模型GO-1，3月11日，發布新款人形機器人靈犀X2，能騎車、玩滑板、縫針，還搭載情緒運算引擎。