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清明寄情／用針線縫補遺憾 她為上百網友「復活」離世寵物

中國新聞組／北京5日電
張珈寧製作的標本。（取材自封面新聞）
張珈寧製作的標本。（取材自封面新聞）

90後寵物標本製作師張珈寧，正在實踐一項「免費製作100隻寵物標本」的計畫，而這一切的起點，是她與離世愛犬之間的情感連結。她相信，每隻寵物背後，都藏著與主人獨一無二的羈絆。透過標本製作，她完成了對自身的療癒與重塑。雖然這份工作曾遭質疑違反自然規律，但她想讓人看見：「真正被保存的不是身體，而是那段獨一無二的關係」。

封面新聞報導，來自山東聊城的張珈寧，曾經養過一隻小狗。那是在她人生低谷時陪伴左右的小生命，用沉默的守候療癒她的傷痛。然而，愛犬突如其來的離世，成為她心中難以平復的遺憾。張珈寧意識到，應該還有許多人和她一樣，希望以某種方式保留與寵物共度的珍貴時光。懷著這樣的想法，張珈寧於2024年5月開始學習寵物標本製作技術。

製作標本需要極大的熱情、耐心，以及不斷精進的學習態度，才能呈現出栩栩如生的效果。曾從事紋身工作的她，至今仍每天練習、磨練技藝。同時，她也公開啟動了「免費為100名網友復活離世的寵物」的計畫，目前已完成10隻標本，私下累積製作了23隻，包含貓、狗、兔子與倉鼠，其中以兔子與倉鼠為多。

「當你知道牠曾怎樣活過，手中的毛髮就有了溫度。」小狗旺仔的主人告訴張珈寧，旺仔幼年時曾被老鼠咬掉眼珠，眼皮卻奇跡般地完好無損；後來又從房頂摔下，內臟受傷。但視頻裡的旺仔永遠搖著尾巴，像從不知何為痛苦。張珈寧說，標本不僅是外形的復原，更是精神的定格。於是她選擇將旺仔製成奔跑姿態，並修復殘缺的眼睛。

報導指出，在完成皮毛標本製作後，張珈寧會將寵物的骨灰埋入後院，並把牠們的照片貼在工作室牆上。「標本不是替代品，是告別的延長線」。對於外界提出的倫理質疑，她則有自己的理解——當逝去的寵物已在泥土中完成物質的輪迴，牠們依然可以藉由標本的形式，繼續存在於主人的生活敘事中。這正是她最珍視這份特殊職業的原因。

張珈寧製作的照片牆。（取材自封面新聞）
張珈寧製作的照片牆。（取材自封面新聞）
張珈寧正在製作標本。（取材自封面新聞）
張珈寧正在製作標本。（取材自封面新聞）

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