上海「狗狗麻辣燙」1斤25元 網民羨慕：吃得比人都好

飼主在為狗狗選麻辣燙食材。（取材自微博）

這屆飼主把毛小孩寵上了天，上海近日出現了賣狗狗麻辣燙的店家。這可不是「狗肉麻辣燙」，而是專門賣給狗狗享用的麻辣燙，食材種類幾乎與人類同等級，有各種肉品和鮭魚 等海鮮，價格是每斤25元（人民幣，下同）。相關消息登上微博 熱搜，大批網民直呼羨慕了，「狗吃得比人還乾淨講究」，「我感覺我也能吃」。

據瀟湘晨報報導，一位帶著自家小狗去體驗過的主人高女士在網上分享體驗表示，狗狗麻辣燙每斤25元，「價格還比較合理」，具體食材為普通的雞肉、牛肉、鮭魚等，「沒感覺和人吃的麻辣燙食材有太大差異」，同時，狗狗麻辣燙的加熱方式不是用水煮，而是用微波爐直接做熟。

不少網民比較之後發現狗狗麻辣燙食材比人吃得的還多樣：「人的麻辣燙裡沒有真肉，狗飯裡都是真肉」，「現在的狗狗吃這麼好的嗎，看這麻辣燙食材這麼新鮮，我感覺我也能吃」，「上海太超前了，連狗狗都有辣燙吃，我羨慕了」，「這比人吃的都乾淨健康」；也有人認為是「騙小狗的，明明不麻不辣，只有燙」。

飼主在為狗狗選麻辣燙食材。（取材自微博）

狗狗麻辣燙究竟適不適合小狗吃呢？知名寵物 醫學博主周橋梁表示，狗狗麻辣燙不同於普通人吃的麻辣燙，它不會添加辣椒。如狗狗麻辣燙裡未添加洋蔥、大蔥、葡萄等狗狗無法食用的成分，狗狗是可以食用的。狗狗不像貓，很多營養物質狗狗可以自己轉化，微波爐高溫加熱後的麻辣燙不存在寄生蟲生存的條件，對狗狗生長不會造成影響。

但周橋梁認為，長期吃狗狗麻辣燙可能會造成現狗狗挑食，不吃狗糧、牙結石。而且狗狗麻辣燙對於狗狗的礦物質攝入可能有所不平衡，建議主人們還是以全價狗糧為主，在為狗狗挑選麻辣燙食材時需合理搭配，勿貪多，管住它的嘴。