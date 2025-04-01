中關村機器人組團打太極拳 背後不是你想的那麼簡單…

機器人「夸父」在中關村論壇年會開幕式上打太極。（取材自新京報）

轉腰擺手收腳，上步屈臂，轉身推掌……，在2025中關村論壇年會開幕式上，12台機器人組團打起太極拳，還表演跳舞、伏地挺身，展現肢體靈活度和步伐穩定性。在亮麗表現背後是研發團隊的不斷試錯、排除困難，連會場地毯都是影響機器人動作的陷阱。

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新京報報導，此次表演的人形機器人 「夸父」身高1.7米，體重55公斤，手臂自重超過10公斤，負載可達5公斤，想要完成打太極的動作並不容易。樂聚通研總經理柯真東表示，「就像人類演員舉著啞鈴跳舞一樣，因為手臂重量大，就會導致重心難以平衡，這對機器人的動態平衡和控制精度提出了很高的要求。」

這場科技秀上，4台「夸父」和8台「T1」分別來自樂聚通研（北京）機器人有限公司、北京加速進化科技有限公司兩家企業。

機器人登台「炫技」，樂聚通研和北京通用人工智能 研究院組成40餘人的技術團隊，經過一個多月時間訓練測試，調試算法。「來到真實場景測試之前，我們雖然預想一些可能存在的問題，但從未預想過地毯都會影響機器人的演出效果。」通研院研究員蘇垚說道。

按照預設，「夸父」不僅要做到剛柔並濟的轉身推掌，還要做到單腳站立等全身舞蹈動作，但現場的地毯比較軟，機器人在行走時下陷較多，「在實驗室能跑通的代碼，來到現場突然跑不通了，只能馬上修改。」擔任「夸父」幕後群控調度工作的吳嘉陽表示，算法組在實驗室對機器人的運動軌跡修改測試，同時借助檢測算法進行修改，直到機器人能在較軟的地毯上穩定行進。

地毯帶來的挑戰，並非只有軟。蘇垚說，「那時候我們已經連續在場地上測試一星期左右，突然發現機器人啟動不了，一開電源就『砰』的一聲。後來才知道地毯上的毛會產生靜電，靜電帶來的瞬間高壓會導致電容器擊穿。」解決的方法是把機器人腳底的絕緣漆磨掉將金屬露出來，放置一張錫紙，再做一個小的接地設計，這樣機器人在行走時就不會跟地面發生接通放電的情況。

會場音響會「干擾」機器人，同樣也是在實驗室未曾預料到的問題。吳嘉陽稱，現場較大功率的音響會對附近的磁場產生干擾，解決的方法是通過更改機器人狀態檢測算法，排除該傳感器導致的偏移問題。此外，現場的信號干擾可能會導致機器人跳舞不整齊，彩排中又與場館網路人員開展專項會議、協調現場網路信道、降低大功率干擾源所可能造成的延遲問題。

有了在中關村論壇年會開幕式表演的成功經驗，蘇垚表示，「我們接下來就在下一代產品中優化設計，這次演示機會對我們來說也是很好的訓練場。」