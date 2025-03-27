上海3歲童心肌炎猝逝 保險公司竟稱「不是重疾」拒賠付

兒童保險中的重疾定義，會涉及賠付。示意圖。圖為正在接受流感疫苗注射的兒童。(歐新社)

上海媽媽張女士為滿月女兒投保了50萬元保額的重疾險，不久之後孩子因暴發性心肌炎不幸身故。保險 公司拒絕理賠的理由是「不符合嚴重心肌炎」，只退還1.38萬元(約1900美元)保費 。對此，網友質疑「死了還不嚴重」？本案在經過律師介入，最終保險公司才同意賠付。

每日經濟新聞報導，上海媽媽張女士在女兒滿月後為其購買了一款重疾險，保額為50萬，年保費4632元。到今年2月，3歲的女兒因流感誘發暴發性心肌炎，不幸離世，從確診到去世僅3小時。

張女士向保險公司申請理賠，但保險公司方面表示，因不符合嚴重心肌炎理賠條款，無法按照重疾險合同進行理賠。

根據條款中對嚴重心肌炎的定義，需滿足三項條件：心功能衰竭程度達到紐約心臟病 學會的心功能分級標準之心功能Ⅳ級，或左室射血分數低於30%；持續不間斷180天以上；以及永久不可逆性的體力活動能力受限，不能從事任何體力活動。

保險公司認為張女士的孩子不滿足以上要求，只能退還3年保費1.38萬，而不是獲得理賠金50萬元。

張女士因不滿保險公司該理賠決定，經過律師介入，最終保險公司同意賠付，並承諾同類案件也將按相同方式賠付。

報導指出，這一案例將保險公司推上風口浪尖，也激發了社會對於保單重疾定義的探討。

負責此案的上海恒覆律師事務所律師黃丹認為，在這個案件中，孩子因暴發性心肌炎身故，保險公司直接就做出「重疾拒賠」決定不太合理。

黃丹指出，「嚴重心肌炎」其實並不是一個獨立的疾病的名稱，按照普通人的理解來說，「人都已經不在了，你怎麽能說它不嚴重？」條款裡所謂約定180天，它的本意是排除那些孩子患暴發性心肌炎經過治療後緩解的情況；但這個案件顯然不是一個更加輕的後果，而是一個更嚴重的後果。

法律專家表示，該保險條款要求「嚴重心肌炎需持續180天」，但該病致死率極高，患者多在數小時內死亡。

廣東知險律師事務所律師劉瑞提到，這次拒賠引起關注最大的一個原因是，醫學標準和保險合同的標準不一樣，「生病、治療、病程不是個人決定得了的，人不可能按照合同約定的那種方式去生病」。