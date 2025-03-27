糖酒會成都開幕 吹減糖風 低GI食品、健康糖別苗頭

慢碳水臭豆腐蕎麥麵、能抑制蔗糖吸收的姜紅糖、便攜五穀雜糧養生粥…25日在成都開幕的第112屆全國糖酒商品交易會（糖酒會）首設健康食品及科技服務專區，多種有助於體重管理的低GI（低血糖 生成指數）食品集中展出。

中新社報導，作為中國食品和酒類行業最大的產銷對接平台，始於1955年的糖酒會，有著中國食品行業風向球、全球食品流行解碼器之稱。70年來，糖酒會不僅見證了中國糖產業從1957年機製糖年產目標62萬噸到2024年產糖量972萬噸的快速發展，也親歷了中國餐桌的「減糖」新風。

「20多年前參加糖酒會時，中國人餐桌上糖的種類、數量比較少，當時我們主要想生產更多優質糖。」已參加53屆糖酒會的內蒙古正北食品有限公司客戶經理張麗表示，如今減糖新風盛行，但糖酒會上糖的品類不減反增。今年該公司就帶了適合健身人士、女性及三高 人群的多款「健康糖」參展。

在糖酒會「低卡博士」展台，研發人員劉俊正針對來往客商進行蕎麥麵口味的調研。在劉俊看來，對於消費者而言，健康飲食不僅有助於身體健康，還能提供一定情緒價值。商家需根據市場風向加快研發力度，營造消費新場景。

除了食品新勢力，不少中華老字號也加入減糖大軍。「三年前我們就觀察到了健康飲食在中國的快速發展，但轉型需要過程。」中國全聚德集團總經理周延龍指出，從年夜飯到中秋 節月餅，今年全聚德的大部分產品都進行了減糖、減脂。