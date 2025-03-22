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父母賣房湊留學費 上海女只讀1年回國考專科：這條路不適合我

中國新聞組╱綜合報導
小羽在多倫多拍下的雪景。(取材自瀟湘晨報)
小羽在多倫多拍下的雪景。(取材自瀟湘晨報)

2018年，18歲的小羽進入加拿大多倫多的本科校園學習心理學，但和遠在上海的父母交流很快只剩下爭吵；2020年上半年，吞下大量藥物的小羽被發現送醫，住院花銷高昂，父母讓她先回國。回來後小羽才知道家裡是賣房供學，她提出中斷留學，又因此和父母爆發爭吵，焦點是「划不來」。小羽近日表示，「從加拿大退學回國讀大專，是我最正確的決定」。

瀟湘晨報報導，小羽念幼兒園時，全家從杭州搬到上海，父母在上海郊區買了房，但要省吃儉用生活。母親將小羽送去念私立，小羽感覺自己出現明顯的壓抑感是在初中，學習成績一直提不上，那時母親也患病，家裡一度需要借錢生活，直至父親自學編程後跳槽新部門，工資上漲兩倍多，家裡經濟才慢慢穩定。

母親身體好轉後，在初三時將小羽送進了一所國際學校，她知道自己高中後會出國，這也是母親對她的規畫。在三年國際高中生活裡，小羽的精神狀態惡化，高一時她早戀了，常受到冷暴力，還被同學排擠；高二，她在實驗室喝工業酒精被學校發現，就醫時小羽確診雙向情感障礙。

高二，小羽考了三次終於拿下雅思，她其實更想去英國和美國，但花銷太高，最後選擇學費只有英美約一半的加拿大，一年約20萬人民幣。她最後去多倫多學心理學，但到中後期，小羽漸漸封閉，無法緩解的學業壓力和萎靡的精神狀態互相作用，常惡性循環。

2020年3月一個深夜，她收到高中早戀前男友的回信，對方「冷冰冰，沒把自己當個人」，隨後吞服大量藥物。在多倫多的醫院裡，同學說，那幾天她狀態崩潰，一直在哭。

據報導，小羽回國後，才知道家裡為供她留學賣了外婆在上海的一套房產，儘管如此，要供完她本科四年還是非常勉強。她因要退學和父母爆發爭吵，爸媽認為已經花出的幾十萬元要就這麼打水漂嗎？直至離家搬至蘇州，小羽狀態才慢慢好起來，她開始接觸咖啡師的工作並以此謀生。

小羽覺得還是需要提升學歷，去自考專科學心理健康專業。2024年，小羽放棄和父母溝通，雙方失去聯繫，目前，小羽正備考本科信息管理專業，同時準備以後再去刷一下雅思分數，爭取更多工作可能。

回想起的留學生活裡的開心時刻，小羽說偶爾會想念，課堂和生活上接觸的很多東西，拓寬自己的視野和思維，但小羽認為留學這條路不適合她，「選擇留學，一定要給自己留餘地，也要考慮清楚自己的需要，除了經濟條件，也需要自己努力跟上學習。」

小羽拍下的多倫多街頭。(取材自瀟湘晨報)
小羽拍下的多倫多街頭。(取材自瀟湘晨報)

加拿大 升學 心理健康

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