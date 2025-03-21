過度開發 貴州茅台鎮醬酒一條街近半關 小廠1瓶也能訂

街上不少醬酒店鋪已關門。（取材自北京商報）

從2018年「醬酒熱」盛行至今，伴隨著貴州茅台鎮產能的過度開發以及消費力減弱，曾一度風光的醬酒行業如今也迎來了「陣痛」。作為醬酒風向標的貴州茅台也受到一定衝擊。今日，53度飛天茅台（原箱）批價已從去年同期的2955元（人民幣，下同，約407.7美元）/瓶下滑至當下的2225元/瓶。

北京商報報導，走在茅台鎮長徵路的醬酒一條街上，路旁的醬酒門市都敞開大門迎接來往的顧客，但店內除銷售人員外空無一人。茅台鎮本地網約車 司機李黔說，這條街以前非常熱鬧，2021年左右這裡經常會堵車，現在醬酒賣得不好了，很少有人來選酒，門店也冷清了不少，也不堵車了。他有一個親戚曾在一家小酒廠做銷售，賺了不少錢，但前年開始，他所在的企業也停產了，現在他拉著對方一起做網約車。

李黔說，「現在茅台鎮醬酒生意沒法和以前比。四、五年前來投資諮詢醬酒生意的人絡繹不絕，每家門店基本上都有五、六個人在裡面諮詢貼牌與基酒收購，但現在這些門店基本已無人光顧。」3月20日，記者透過走訪茅台鎮迎賓路、長徵路等醬酒一條街發現，部分店舖已停業轉讓。一條街道十餘家店鋪中，近50%醬酒銷售店鋪關門，其中近30%已張貼轉讓信息。

原本林立的醬酒門店如今變得冷清。（取材自北京商報）

據公開報導數據，產區內70%中小酒企產能停產，30%招商轉行。「一瓶也能訂製」的宣傳語被標註在一些生存不下去的中小酒廠門口顯著位置。

「以前一瓶就能定製的現象是絕對不可能出現的。行業火熱時，我們起訂量最低檔也要500-600箱起訂。現在能開一單是一單。」茅台鎮一家中小型酒企工作人員無奈地說，醬酒熱初期擴產的隱雷在2024年相繼爆發，導致終端難以銷售，倉庫難以承載。在茅台1915廣場附近販售散酒的店鋪中，曾經一度動輒高達百元的散酒最低價格觸及30元/斤，這意味著，利潤空間已拉到最低。