玉龍雪山下舉行婚禮 新人遇雪崩 網友：山崩地裂的愛情

胡先生、施女士在玉龍雪山下舉行婚禮。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

近日，一對新人在雲南省麗江的玉龍雪山下舉辦婚禮，卻遭遇雪崩，不過因為距離較遠，雪崩沒有為婚禮帶來影響，反而成了最硬派背景。新郎官胡先生將這段奇特經歷發到網上，視頻中雪崩場面很壯觀，猶如「白色煙火」。不少網民紛紛送上祝福：「確實挺有紀念意義，雪山作證，幸福常伴」，不過也有一些網民認為，在說誓詞時雪崩不是好兆頭，盼兩人關係不要雪崩。

「在玉龍雪山下結婚，結果雪崩了……」據上游新聞報導，3月18日，胡先生在某社交平台發文稱，自己在玉龍雪山下辦婚禮，本來想搞個浪漫大片，不料老天爺直接給「加戲」。

胡先生在貼文中表示，當時心有擔憂，但後來發現雪崩距離較遠，反而像是雪山在給他們的婚禮放「白色煙火」，攝影師笑稱這是史上最硬核婚禮背景。

「我們是在17號上午舉行的婚禮」，胡先生說，他們當時找了一家做目的地婚禮（一種將婚禮慶典、婚紗攝影和蜜月度假相結合的旅行婚禮模式）的機構，婚禮舉行地點在玉龍雪山背面，犛牛坪，因為當天霧氣比較大，直到攝影師提醒，才明白真的是雪崩了。雪崩的場面很壯觀，對婚禮並沒有帶來影響。

玉龍雪山雪崩「背景」（取材自上游新聞／受訪者供圖）

「剛開始看到（雪崩）的時候，有點不太相信，後來雪崩的場面變得清晰了，感覺非常驚喜。」新娘施女士說，在婚禮舉行的過程中，突然刮過一陣大風，隨後就發現了雪崩，開始有點擔心，但現場的攝影師等工作人員告知是安全的，也就放下心來，雪崩過程大概持續了兩三分鐘，「在雪崩的見證下，完成了婚禮儀式，也算是一次蠻奇特的經歷吧」。

玉龍雪山景區工作人員表示，17號當天，玉龍雪山的確有雪崩發生，雖發生在景區裡面，但不在遊覽範圍，不影響遊客正常遊覽。據了解，這次雪崩未造成人員傷亡。

在該貼文的留言區，不少網民給了祝福，「山無陵，天地合，乃敢與君絕」，「愛到天崩地裂」，「請狠狠幸福下去，海枯石爛那種」，「山崩地裂的愛情」。也有網民擔心：「這是個不好的預兆：崩了」，「愛情太可怕，玉石俱焚」。