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標注不實‌、虛假宣傳… 去年爆火俄貨商品館打折撤場

中國新聞組／北京19日電
「俄羅斯商品館」去年在多個城市街頭爆火。(取材自紅星新聞)
「俄羅斯商品館」去年在多個城市街頭爆火。(取材自紅星新聞)

去年12月在中國多地爆火的「俄羅斯商品館」，在產地標注不實‌、虛假宣傳的負面形象中已經開始撤店。成都還在營業的商店轉型為其他文創商店，還在苦撐的商品館也推出大折扣吸客，力度甚至電商。但業內人士評估，打折並不會刺激俄貨館的銷售，「如今消費者都很理智，促銷的邊際效應不會很明顯」。

紅星資本局報導，近日，成都春熙路上「俄斯城堡商品館」轉型成熊貓文創店。雖然還掛著俄國館招牌，但是店內約四分之三的位置已經用來擺放熊貓文創了，主要是熊貓玩偶，此外還有各式帶有熊貓元素的小物。

位於春熙路商圈、九龍廣場旁的俄北熊中俄商品館已經撤場。雖然門口招牌還保留著，但已經變成鞋店了。附近還有一家「俄百貨」則打出了「宣布關店」的標語。

撤場之餘，打折促銷成為俄貨館的標配。有兩家仍以俄貨為主營業務的商品館，都推出了不同程度的折扣來吸引顧客。其中位於春熙路的俄北熊俄品優選市集推出吃貨節全場3.5折活動。疊加優惠，不少商品單價比電商平台的價格便宜。

報導指出，低價優惠的吸引力似乎沒帶動門市人潮，在大灣區從事步行街招商工作多年的李先生認為，那只是商家解決庫存壓力。

李先生認為俄羅斯商品的銷售和發展前景不太理想，「一來產品並不是國內消費者的主流取向，二來俄羅斯品牌效應並不理想」。他表示，俄貨館做成快閃店或許有一陣子熱度，但之後難以持續。

新零售產業觀察家鮑躍忠認為，目前俄羅斯商品賽道魚龍混淆，真假難辨，會削弱消費者對其信任度。此外，從零售角度來看，商品館內產品類別較單一，集中在巧克力、酒水、奶粉等，缺乏明顯的特色優勢，難以形成持續經營。

目前市面上有大量的俄貨館品牌，多數是近兩年湧入俄羅斯進口商品賽道。數據顯示，截至3月10日，中國共有3537家俄羅斯商品相關企業，其中有超過一半的企業是近三年成立的。

「俄羅斯商品館」去年在多個城市街頭爆火。(取材自紅星新聞)
「俄羅斯商品館」去年在多個城市街頭爆火。(取材自紅星新聞)

俄羅斯 電商 灣區

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