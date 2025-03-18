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濟南出現1頭瘋牛 有人志願貼身肉搏 周旋3小時出現槍聲

中國新聞組╱綜合報導
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「瘋牛」最後被警方用槍擊斃。（取材自瀟湘晨報）
「瘋牛」最後被警方用槍擊斃。（取材自瀟湘晨報）

濟南市日前出現一頭「瘋牛」，警民20多人合力抓捕，三個多小時還是無法將牠制伏，期間志願者化身「鬥牛士」，試圖握住牛角制住「瘋牛」，卻被牠頂翻在地打了好幾個滾，場面既驚險又頗具喜感；最後「瘋牛」被民警用槍擊斃。

瀟湘晨報報導，正安公益救援隊隊員郭先生表示，16日下午接到村民求助，一頭具有攻擊性，大約有1000斤重的公牛跑了出來。郭先生說，這頭牛可能是在售賣過程中受到驚嚇，瘋了一樣，見啥撞啥。他們趕到時，瘋牛正往一處村莊跑去，為了不傷到老百姓，隊員們「以身試險」，讓瘋牛頂他們、追他們，將其引到沒人的田裡。

郭先生說，這頭牛是農戶家的，為了減少他的損失，他們要活捉這頭牛，和牠周旋消耗其體力。「這次真的碰到對手了，」郭先生說，他嘗試去抓住牛角，周邊的隊員再用繩索套住牠，他們曾用這種方法活捉過幾頭小牛、母牛，「但是這隻牛力氣太大了，相當於二、三十個小伙子同時發力。」

郭先生被牛頂翻在地，打個幾個滾還被牛踩了幾腳。就這樣，警民合力周旋了三個多小時，這頭牛體力仍不見消。最後，民警開槍擊斃了這頭牛，屍體被拉去做無害化處理。

郭先生說，這次「瘋牛」大鬧，他們將影響控制到最小，沒有造成人員受傷和其他財物受損。

志工被「瘋牛」頂翻在地。（取材自瀟湘晨報）
志工被「瘋牛」頂翻在地。（取材自瀟湘晨報）

槍擊

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