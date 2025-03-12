金融業新規… 從業員炫富、過度奢華 將專項扣分

香港 南華早報10日刊發一篇題為「中國金融從業者收到新規指引：禁止『炫富』」的文章，稱中國證券業協會擬對「證券公司文化建設實踐評估指標」進行修訂。根據中國證券業協會最新發布的相關規則草案，如果證券公司員工沉迷於「過度奢華」的生活，公司將受到處罰。

時代財經綜合環球時報、中國新聞週刊、證券日報報導，值得關注的是，本次修訂在扣分指標中增設一項關於券商重大負面事件的專項扣分指標，對於評估年度券商在合規、風控、聲譽、廉潔從業、職業道德等方面存在重大負面事件、造成嚴重影響的予以專項扣分；對發生低度、職業道德等聲譽風險事件，造成嚴重影響或薪酬不當的激勵措施。

目前，該評估指標正在向各公司徵求意見。如果獲得通過，它將影響該協會對證券公司企業文化的評估方式，每家公司都會得到一個公開的評分。

根據中國證券業協會最新發布的相關規則草案，如果證券公司員工沉迷於「過度奢華」的生活，公司將受到處罰；如果員工在媒體上傳播「正面信息」，公司則會得到獎勵。

上述文章也稱，此舉是中國推動金融業更廣泛改革的一部分。近年來，中國金融業接連被一些炫富醜聞衝擊。去年，中國一家頭部券商──中信建投陷入輿論爭議。起因是一名實習生發布了一段炫耀自己財富的視頻，並且還洩露了客戶訊息，這引發了人們對該公司職場文化的質疑。

對此，網友紛紛表示，「禁止炫富是本質嗎？本質還不是合法合理的收入？如果收入合法，為什麼不能炫富？」、「意思是偷偷的富，富了不要告訴你們，這樣你們就不會羨慕嫉妒恨」、「不炫富等於沒有錢」。