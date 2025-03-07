「重馬胖女孩」出圈 舊照揭曾是8塊腹肌「追風少女」

重慶馬拉松2日開賽，一位參賽的胖女孩開心地面對鏡頭展示自我，自信陽光的樣子，吸引了賽場內外很多人關注，「重馬胖女孩」也因此迅速走紅，引發關注的是，如今160斤的她曾經是擁有8塊腹肌的「追風少女」。

上游新聞報導，「重馬胖女孩」名叫李利，四川人。「胖是胖，但已不是女孩。」她自我調侃。她曾經也是一名全馬選手，不過是8年前，2017年參加成都馬拉松全馬賽事，她的成績是3小時43分。那時她是一名擁有8塊腹肌的「追風少女」，從事健身教練工作，體重120斤。

李利也曾擁有8塊腹肌。(取材自上游新聞)

從有著8塊腹肌的教練到160斤的「重馬胖女孩」，李利經歷了什麼？李利說首先變化的是角色，她經歷了從少女到妻子再到母親多重身分轉變。其次是心態，2021年生育後，她患上了產後抑鬱症，體重一度飆升至214斤，坦言那段日子自己「眼裡沒有了光」。

2022年，李利開始調整自己的心態以及身體狀態。2023年跑了廣安的迷你馬拉松，2024年挑戰了三次半馬，「那時候我體重200斤，但仍堅持下來了。」李利說，支撐她跑下來的是一種信念，一種重新塑造自己，找回自我的信念。

為了參加這次重慶馬拉松，李利積極訓練，努力減重 ：一周5次力量訓練，2到3次跑步，每次跑10到20公里。談及本次重馬比賽，李利說，馬拉松前30公里靠體能，後12公里靠意志。「衝過終點線那一刻，我就哭了，哭是那一刻我感覺找回了迷失的自己。曾經那個陽光、開朗、健康的自己又回來了。」